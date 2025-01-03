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Emekliye seyyanen zam verilecek mi? 3 Ocak 2025 memur zammına seyyanen dahil mi?

3 Ocak 2025 itibariyle açıklanan enflasyon oranları, emeklilere ve memurlara yapılacak zamları şekillendirdi. Açıklanan memur ve emekli zamlarının ardından milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zam haberlerine çevrildi. Peki, bu yıl emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:16
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Emekliye seyyanen zam verilecek mi? 3 Ocak 2025 memur zammına seyyanen dahil mi?

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, kamu çalışanları ve emekliler için yeni zam oranlarının belirlenmesinde etkili oldu. Emekli ve memur maaşlarının belli olmasıyla birlikte emekliye seyyanen zam ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Seyyanen zam ödenecek mi sorusu ise halen netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Seyyanen Zam (A Haber)Seyyanen Zam (A Haber)

Emekliye Seyyanen Zam Verilecek mi?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara ve emeklilere belirli bir oranda değil, sabit bir miktarda yapılan zam anlamına gelir. Seyyanen zam uygulaması, maaşlar arasındaki makası kapatma amacıyla yapılıyor. Bu yöntem, yüzdesel zamlardan farklı olarak tüm bireylerin eşit şekilde faydalanmasını sağlıyor.

Seyyanen Zam (A Haber)Seyyanen Zam (A Haber)

3 Ocak (bugün) enflasyon rakamlarının açıklamasıyla beraber emekliye seyyanen zam verilip verilmeyeceği araştırılıyor. seyyanen zam konusunda kesin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak. Bu zamların oranı ve çerçevesi netleştirildiğinde, haberimizde yer vereceğiz.

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