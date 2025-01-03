Ocak 2025 SSPE ve tüberküloz yardımı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Tüberküloz ve SSPE yardımlarından, Türk vatandaşı olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 2. maddesinin 4. fıkrası kapsamında yardıma muhtaç olduğu belirlenen bireyler faydalanabiliyor. Bu yardım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ödeniyor ve belirlenen şartlara uyan kişiler başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor. Peki, 2025 yılında yardım tutarları ne kadar oldu? SPE ve tüberküloz yardımı yüzde kaç zamlandı?

SSPE ve Tüberküloz Yardım Tutarları (A Haber)

Ocak 2025 itibariyle, tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım tutarları belli oldu, zam oranları açıklandı. 2024 yılında 7.608 TL olarak ödeniyordu. Yeni düzenlemelerle birlikte tüberküloz ve SSPE yardım tutarları 9.077 TL'den 10.125 TL'ye çıkarıldı.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Yardım ödeneğinden yararlanmak isteyen bireylerin, ikamet ettikleri il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapması gerekiyor. Gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından, uygun bulunan kişiler bu yardımdan faydalanabiliyor.