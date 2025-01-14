Önce Balıkesir şimdi de Yozgat! Peş peşe anne vahşeti: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attı

İki günde kan donduran anne vahşeti olayı Türkiye'yi derinden sarstı. Dün Balıkesir, bugün de Yozgat'tan gelen acı haberde kan donduran detaylara ulaşıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.
İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.
TEMMUZ 2024'TE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.
DÜN DE BALIKESİR'DE! DÜNYAYA GETİRDİĞİ BEBEĞİ KLOZETE ATTI
Olay, dün sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
BEBEĞİN DURUMU İYİ
Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.
Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.