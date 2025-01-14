Önce Balıkesir şimdi de Yozgat! Peş peşe anne vahşeti: 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attı

15 yaşında çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı (Foto: DHA)

DÜN DE BALIKESİR'DE! DÜNYAYA GETİRDİĞİ BEBEĞİ KLOZETE ATTI

Olay, dün sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.