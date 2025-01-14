İstanbul’da müşterilerini bayıltıp taciz etmişti! Taksi şoförü hakkında karar





Navruz, videoda görülen kadının yaklaşık 6 ay önce Beşiktaş'ta tanıştığı biri olduğunu, gün boyunca araçta vakit geçirdiklerini ve bu esnada kıskandırma amacıyla görüntü kaydı aldığını ifade etti. Ayrıca, eşinin bu durumu kendi lehine kullanarak erkek kardeşleriyle birlikte kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Savcılığın şüphelinin telefonunda yaptığı incelemede, ilk aşamada sözkonusu görüntülere ulaşılamadı. İlk ifadesinin ardından görüntülerin bulunamaması sebebiyle serbest bırakılan Navruz soruşturmanın devamında olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yeniden gözaltına alınan Bayram Navruz savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Taksi şoförü 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.