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Başkan Erdoğan'dan anlamlı kabul! PKK'nın 36 yıl önce İkiyaka katliamındaki şehit aileleriyle görüştü

Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarını kabul etti.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:29
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BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ANLAMLI KABUL!

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı köyde 36 yıl önce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınlarıyla bir araya geldi.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

Terör örgütü PKK mensupları, 24 Kasım 1989'da Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde masum sivilleri hedef alan bir saldırı düzenlemişti.

"İkiyaka katliamı" olarak anılan bu saldırı sonucunda, Aykut ve Boz ailelerinden aralarında bebeklerin de bulunduğu 28 kişi yaşamını kaybetmişti.

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