Müge Anlı'da yürek burkan dram: Bakanlık Bora Ailesi için harekete geçti

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 13:05 Son Güncelleme: 25 Şubat 2026 13:56

Tekirdağ Çorlu'da kaybolduktan kısa süre sonra bulunan 53 yaşındaki Saime Bora'nın yaşadığı evin içler acısı hali, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin sağlıksız yaşam koşullarını iyileştirmek için seferber oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranırken bulunan Saime Bora'nın ardından, ailenin yaşadığı barınma sorunu yeni bir dramı ortaya çıkardı. Tuvaleti, banyosu ve mutfağı olmayan, son derece sağlıksız koşullardaki evde yaşam mücadelesi veren Bora ailesi için devletin ilgili kurumları devreye girdi.

YARDIMLARI GERİ ÇEVİRDİLER Ancak aile üyeleri, bulundukları evi terk etmek istemediklerini belirterek bu teklifleri reddetti. Kaymakamlığın "Sizi otele yerleştirelim, bu sırada evinizi tadilata alalım" önerisi de Saime Bora ve eşi Necmi Bey tarafından kabul görmedi. Necmi Bora, eşi yanındayken zor şartlara rağmen kendi evlerinde kalmak istediklerini, sadece tadilat yapılmasını talep ettiklerini belirtti. BAKANLIK BORA AİLESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

EVDE TEMİZLİK VE TADİLAT SEFERBERLİĞİ BAŞLADI Ailenin taşınmayı reddetmesi üzerine ekipler, mevcut evi yaşanabilir hale getirmek için kolları sıvadı. Hayrabolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde kapsamlı bir temizlik ve tadilat çalışması başlattı. Ekiplerin öncelikli hedefi, mutfak tezgahı dahi olmayan ve bulaşıkların bahçedeki çeşmede yıkandığı bu evi sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek.

Ailenin yaşadığı evin son derece sağlıksız, eşyasız ve deterjan bile bulunmayan bir halde olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı ekibinin incelediği evde; tuvalet ve mutfağın olmadığı, içerinin toz ve pislik içinde olduğu, hatta hayvanların yuva yaptığı belirtildi.