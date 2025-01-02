Bedelli Askerlik ücreti ne kadar arttı? 2025 Zamlı Bedelli Askerlik ücreti...

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, Askeralma Kanunu çerçevesinde yapılan düzenleme ile belirlenen memur aylık katsayısına göre güncellenmiş bulunuyor. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar arttı sorusunun cevabı en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte yılda iki kez güncellenmeye devam edecek. Ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Bu oranın belirlenmesinin ardından, memur maaş katsayısına dayalı olarak 2025 yılı için geçerli bedelli askerlik ücreti de güncellenmiş oldu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar arttı?

A Haber foto arşiv 2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu? TÜİK tarafından Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranları açıklandı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03; 2024 yılı için yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti 243.000,13 TL olarak duyuruldu.