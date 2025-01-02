Bedelli Askerlik ücreti ne kadar arttı? 2025 Zamlı Bedelli Askerlik ücreti...

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte yılda iki kez güncellenmeye devam edecek. Ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Bu oranın belirlenmesinin ardından, memur maaş katsayısına dayalı olarak 2025 yılı için geçerli bedelli askerlik ücreti de güncellenmiş oldu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar arttı?
2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?
TÜİK tarafından Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranları açıklandı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03; 2024 yılı için yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti 243.000,13 TL olarak duyuruldu.
Bedelli Askerlik Ödemeleri Nerelere Yapılacak?
Bedelli askerlik başvurusunda bulunan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak çeşitli bankalar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası gibi finansal kuruluşların yanı sıra, Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri de ödeme alma yetkisine sahip. Ödemeler, başvuru yapan kişinin T.C. Kimlik Numarası beyan edilerek yapılabilecek.
Celp ve Sevk Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?
2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk takvimi henüz duyurulmadı. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri celp ve sevk dönemleri ile eğitim görecekleri birlikler Ocak 2025'te e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden yayımlanacak. Yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının da Ocak ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.