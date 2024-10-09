Mersin’de çöp ev temizliği! İçeriden çıkanlar şoke etti

Merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi 4516. Sokak'ta bulunan ve sosyal medyaya da yansıyan çöp yığınlarının olduğu evde, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz ile bölge sakinlerinin daha önce sürekli şikayette bulunduğu, yakın geçmişte yine zabıta ekiplerinin ikazlarına rağmen atık ve çöpleri biriktirmeye devam eden vatandaşın evinin etrafına, sokak ve kaldırıma yığdığı tonlarca atık temizlendi.

Onlarca personel tarafından iş makineleri ile toplanıp kamyonlara yüklenen tonlarca mobilya, tekstil ve inşaat atıkları, çeşitli hurdalar ve otomobil lastikleri gibi atık ve çöpler mahalleden çıkarıldı. Sürekli ikaz ve uyarılara rağmen bu atıkları toplayıp hem halk sağlığını tehdit edip çevre kirliliği oluşturan hem de mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden vatandaşa, Zabıta Müdürlüğü tarafından yasa gereği idari işlem uygulandı.



"BU BÖLGE DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ TEMİZLENDİ"

Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ, gerek mahalle sakinlerinin daha önceki şikayetleri, gerekse yerinde yaptıkları son tespit nedeniyle söz konusu vatandaşa Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yaptıklarını belirtti. Aytonğ, "Bu adresi daha önce de muhtarımızın talebi, mahalle sakinlerinin de şikayetleri üzerine defalarca temizlememize rağmen burada yaşayan vatandaşımız sürekli çöp ve atıklar getirip biriktiriyor, çevreyi rahatsız ediyor. Halk sağlığını riske atan bu tür durumlara göz yummayacağız, gerekli işlemleri yerine getireceğiz" diye konuştu.





"BURADA YAŞAYAN VATANDAŞIMIZ BU İŞİ MESLEK EDİNMİŞ"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yahya Kutlu da, "Müdürlük olarak gelen her türlü talep ve şikâyeti dikkate alarak en kısa sürede ekiplerimiz tarafından müdahale edilmekte, halkın temiz ve sağlıklı çevre hakkı korunmaktadır. Burada daha önce yine müdürlük olarak birkaç defa temizlik yapmamıza rağmen burada yaşayan vatandaşımız bu işi meslek haline dönüştürmüş. Bu nedenle mahalle sakinlerinden sürekli şikâyet alıyoruz. Bir kez daha muhtarımız ve zabıta müdürümüz ile birlikte bölgeye gelerek buranın temizliğini yaptık. Her yönüyle temiz bir Akdeniz için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.