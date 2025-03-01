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Konya’da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saati, sahur vakti ve namazlar

Konya'da Ramazan coşkusu devam ediyor! Oruç için sahura kalkıldı, dualar edildi. Konyalılar, gün boyu sabır ve ibadetle oruçlarını sürdürürken, iftar saatinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki Konya akşam ezanı saat kaçta? İşte 2025 Konya imsakiye…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:45
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Konya’da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saati, sahur vakti ve namazlar

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle çoğu evlerde iftar telaşı başladı. Geleneksel sahur sofraları kurulup niyetler edildi. Oruca niyetli olan vatandaşlar iftar saatini sabırsızlıkla bekliyor. Peki Konya'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Konya'da sahur, iftar ve teravih vakitleri…

Konya akşam ezanı saat kaçta?Konya akşam ezanı saat kaçta?

2025 Konya Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayını ibadetle geçirmek isteyen Konyalılar namaz vakitlerini araştırıyor. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak ve Ramazan sofraları bereketle donatılacak. İftarın ardından sonra Konya'da teravih namazı eda edilecek.

11 Mart Salı : İmsak: 05:40 Akşam: 19:00 Yatsı: 20:15

12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:39 Akşam: 19:01 Yatsı: 20:16

13 Mart Perşembe: İmsak: 05:37 Akşam: 19:02 Yatsı: 20:17

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