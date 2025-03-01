Haberler Liste Haberleri İftara ne kadar kaldı? Adana'da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İftara ne kadar kaldı? Adana'da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Adana'da Ramazan ayında orucuna niyet eden vatandaşlar, sahur ve imsak saatlerini araştırıyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapacak. Peki Adana'da akşam ezanı kaçta okunacak, teravih namazı saat kaçta? İşte 2025 Adana Ramazan imsakiyesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:41
ABONE OL
İftara ne kadar kaldı? Adana’da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Adana'da sahur ve imsak vakti, oruç ibadetine hazırlanan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda Adana için sahur ve imsak saatleri belli oldu. Peki Adana akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Adana sahur, iftar ve teravih vakitleri...

Adana Ramazan İmsakiyesiAdana Ramazan İmsakiyesi

2025 Adana Ramazan İmsakiyesi

Adana'da oruçlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre açılacak. Akşam ezanından okunacak yatsı ezanı ile birlikte il genelinde tüm camilerde teravih namazı eda edilecek.

11 Mart Salı: İmsak: 05:30 Akşam: 18:49 Yatsı: 20:03

12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:28 Akşam: 18:50 Yatsı: 20:04

13 Mart Perşembe: İmsak: 05:27 Akşam: 18:51 Yatsı: 20:05

2025 RAMAZAN İMSAKİYE SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

RAMAZAN İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA