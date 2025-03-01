İftara ne kadar kaldı? Adana’da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Adana'da sahur ve imsak vakti, oruç ibadetine hazırlanan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda Adana için sahur ve imsak saatleri belli oldu. Peki Adana akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Adana sahur, iftar ve teravih vakitleri...