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Konya'da aile katliamı! Bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Konya’da kan donduran bir olay yaşandı. Aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen 4 kişinin ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:04
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Konya’da aile katliamı! Bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi.

KONYA'DA AİLE FACİASI: 4 ÖLÜ

(Foto: İHA) (Foto: İHA)

Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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