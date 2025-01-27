Konya’da aile katliamı! Bir evde 4 kişinin cansız bedeni bulundu

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Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EVİN OĞLU HERKESİ KURŞUNA TUTTU

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.