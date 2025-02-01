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Lastik fabrikasında yangın! Yangın nerede, neden çıktı? Ölü ve yaralı var mı?

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, bir lastik fabrikasında yangın çıktı! Alevler hızla yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, yangının sebebi ne? Can kaybı ve yaralı var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:37
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Lastik fabrikasında yangın! Yangın nerede, neden çıktı? Ölü ve yaralı var mı?

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan 3 bin metrekare kapalı alana sahip bir lastik fabrikasında, sabah saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Lastik Deposu Patlama (AA)Lastik Deposu Patlama (AA)

İstanbul Çekmeköy'deki lastik deposunda çıkan yangına müdahalede 53 araç ve 133 personel görev aldı. Üç saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Lastik Deposu Patlaması (AA)Lastik Deposu Patlaması (AA)

Ölü ve Yaralı Var mı?

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yangın kontrol altına alınmaya başladı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor.

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