Lastik fabrikasında yangın! Yangın nerede, neden çıktı? Ölü ve yaralı var mı?

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde bulunan 3 bin metrekare kapalı alana sahip bir lastik fabrikasında, sabah saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Lastik Deposu Patlama (AA)

İstanbul Çekmeköy'deki lastik deposunda çıkan yangına müdahalede 53 araç ve 133 personel görev aldı. Üç saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Lastik Deposu Patlaması (AA)

Ölü ve Yaralı Var mı?

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yangın kontrol altına alınmaya başladı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor.