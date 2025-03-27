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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri

Ramazan Bayramı'nın coşkusu yaklaşırken, bayram namazı vakitleri de netleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da erkekler camilerde saf tutacak, dualar semaya yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı için il il namaz saatlerini açıkladı. Vatandaşlar "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte il il bayram namazı vakitleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:12
Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il 2025 Bayram Namazı vakitleri

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü sabah namazıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu mübarek gün için il il bayram namazı saatlerini resmi olarak duyurdu. Camilerde cemaatle eda edilecek bayram namazı için vatandaşlar sabah erken saatlerde camilere akın edecek. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte şehir şehir bayram namazı saatleri…

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il 2025 Bayram Namazı vakitleri

Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak?


2025 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar sabahı idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre bayram namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul Bayram Namazı Saati: 07:22

Ankara Bayram Namazı Saati: 07:07

İzmir Bayram Namazı Saati: 07:30

Bursa Bayram Namazı Saati: 07:22

Adana Bayram Namazı Saati: 06:57

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Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il 2025 Bayram Namazı vakitleri

Bayram Namazı Evde Kılınır mı?


Bayram namazının evde kılınıp kılınamayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram namazı, Ramazan orucu ve hac ibadeti gibi uzun ve yoğun ibadetlerin ardından gelen sevinç, birlik ve beraberlik anlarını ifade eden mübarek bir ibadettir. Müslümanların toplu halde, tek yürek olarak Rabbine yöneldiği bu özel vakit, İslam toplumunun birliğini ve kardeşliğini pekiştirir.

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il 2025 Bayram Namazı vakitleri

İslam tarihine bakıldığında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve sahabeleri bayram namazlarını açık alanlarda, cemaatle ve iki rekat olarak eda etmişlerdir.

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il 2025 Bayram Namazı vakitleri

Bu namazların ardından bayram hutbesi okunmuş ve bu konuda bir icma oluşmuştur. Farklı İslam mezhepleri arasında bayram namazının hükmü ve bireysel olarak kılınıp kılınamayacağı konusunda farklı yorumlar bulunmaktadır.

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