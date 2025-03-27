Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri

Bayram Namazı Evde Kılınır mı?



Bayram namazının evde kılınıp kılınamayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram namazı, Ramazan orucu ve hac ibadeti gibi uzun ve yoğun ibadetlerin ardından gelen sevinç, birlik ve beraberlik anlarını ifade eden mübarek bir ibadettir. Müslümanların toplu halde, tek yürek olarak Rabbine yöneldiği bu özel vakit, İslam toplumunun birliğini ve kardeşliğini pekiştirir.