Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
Ramazan Bayramı'nın coşkusu yaklaşırken, bayram namazı vakitleri de netleşti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da erkekler camilerde saf tutacak, dualar semaya yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı için il il namaz saatlerini açıkladı. Vatandaşlar "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte il il bayram namazı vakitleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:12