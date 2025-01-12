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TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Buna göre, yılın ilk PPK toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında faiz kararı ve toplantı özeti yayımlanacak. Ayrıca 2025 yılında toplam 8 PPK toplantısı, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:11
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TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini duyurdu. Yılın ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak'ta yapılacakken, 2024 yılı sonundaki faiz indiriminin ardından gözler yeni yılın ekonomik yönelimlerine ve olası politika değişikliklerine çevrildi. Merkez Bankası 2025 yılında toplam sekiz toplantı gerçekleştirecek ve her biri ekonominin nabzını tutacak kritik kararlar alacak.

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2025 Merkez Bankası Faiz Kararı Takvimi Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini açıkladı. Yılın ilk faiz kararı, 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacak toplantıyla verilecek. Bu toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.

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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan toplantıda, faiz oranında önemli bir indirime gidilmişti ve politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50 seviyesine çekilmişti. 2025 yılında ise Merkez Bankası'nın faiz kararları, ekonomideki gidişatı şekillendirecek.

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2025 Yılında Faiz Kararları Hangi Tarihlerde Açıklanacak?

Merkez Bankası, 2025 yılı boyunca toplamda 8 PPK toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıların tarihleri şöyle sıralanıyor:

📍23 Ocak
📍6 Mart
📍17 Nisan
📍19 Haziran
📍24 Temmuz
📍11 Eylül
📍23 Ekim
📍11 Aralık

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Bu toplantılarda, enflasyon ve diğer ekonomik veriler göz önünde bulundurularak faiz oranları hakkında kararlar alınacak. Türkiye'nin ekonomik politikalarını etkileyecek olan bu toplantılar, piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

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