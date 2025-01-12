TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Buna göre, yılın ilk PPK toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında faiz kararı ve toplantı özeti yayımlanacak. Ayrıca 2025 yılında toplam 8 PPK toplantısı, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 12.01.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:11 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini duyurdu. Yılın ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak'ta yapılacakken, 2024 yılı sonundaki faiz indiriminin ardından gözler yeni yılın ekonomik yönelimlerine ve olası politika değişikliklerine çevrildi. Merkez Bankası 2025 yılında toplam sekiz toplantı gerçekleştirecek ve her biri ekonominin nabzını tutacak kritik kararlar alacak.

A Haber Foto Arşiv 2025 Merkez Bankası Faiz Kararı Takvimi Açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini açıkladı. Yılın ilk faiz kararı, 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacak toplantıyla verilecek. Bu toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.