TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini duyurdu. Yılın ilk faiz kararı toplantısı 23 Ocak'ta yapılacakken, 2024 yılı sonundaki faiz indiriminin ardından gözler yeni yılın ekonomik yönelimlerine ve olası politika değişikliklerine çevrildi. Merkez Bankası 2025 yılında toplam sekiz toplantı gerçekleştirecek ve her biri ekonominin nabzını tutacak kritik kararlar alacak.
2025 Merkez Bankası Faiz Kararı Takvimi Açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini açıkladı. Yılın ilk faiz kararı, 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacak toplantıyla verilecek. Bu toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlık edecek.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan toplantıda, faiz oranında önemli bir indirime gidilmişti ve politika faizi 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,50 seviyesine çekilmişti. 2025 yılında ise Merkez Bankası'nın faiz kararları, ekonomideki gidişatı şekillendirecek.
2025 Yılında Faiz Kararları Hangi Tarihlerde Açıklanacak?
Merkez Bankası, 2025 yılı boyunca toplamda 8 PPK toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıların tarihleri şöyle sıralanıyor:
📍23 Ocak
📍6 Mart
📍17 Nisan
📍19 Haziran
📍24 Temmuz
📍11 Eylül
📍23 Ekim
📍11 Aralık