AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uyarıları Talimat Olarak Alınıyor

Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı uyarıların önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız milletle iç içe olan bir lider. Her an her dakika sokaktan haber alan bir liderimiz var. Eğer bir uyarı yaptıysa, bunu talimat olarak kabul ederiz" dedi. Kandemir, Erdoğan'ın çeşitli vesilelerle halkla bir araya gelip doğrudan bilgi aldığını belirterek, AK Parti'nin her zaman halkın taleplerine duyarlı olduğunu vurguladı.

Eksiklikler Anında Giderilecek

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarından sonra partide eksikliklerin tespit edilmesi durumunda hızlı bir şekilde müdahale edileceğini belirtti. "Eğer bir eksiklik varsa mutlaka üzerine gideriz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda her zaman adımlarımızı atarız" diyen Kandemir, AK Parti'nin parti içindeki yanlışları düzeltme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.