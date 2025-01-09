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AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber’e yaptığı açıklamalarda partinin 2025 yılı kongre sürecine ilişkin detayları paylaştı. Kandemir, AK Parti Büyük Kongresi’nin gelecek ay düzenleneceğini duyurarak il kongrelerinin de planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:40
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AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayarak, partisinin 2025 yılı kongre takvimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kandemir, AK Parti Büyük Kongresi'nin tarihine dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği mesajları ve kongre sürecinin detaylarını aktardı.

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Büyük Kongre Tarihi Belli Oldu: 23 Şubat'ta

Erkan Kandemir, AK Parti'nin 2025 Büyük Kongresi'nin tarihinin 23 Şubat olarak planlandığını duyurdu. Ramazan ayı başlamadan önce kongreyi tamamlamayı hedeflediklerini belirten Kandemir, "Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak Ramazan ayına girmiş olacağız" dedi. Kandemir, bu tarihi belirlerken tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığını ifade etti.

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İl Kongreleri 21 Ocak'ta Başlıyor

AK Parti'nin il kongrelerinin de planlandığı gibi yapılacağını vurgulayan Kandemir, 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongrelerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Bu tarihlerle birlikte partinin kongre süreci tamamlanacak. Kandemir, partinin bu süreçte büyük bir hazırlık içinde olduğunu ve her bir kongreyi en verimli şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uyarıları Talimat Olarak Alınıyor

Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı uyarıların önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız milletle iç içe olan bir lider. Her an her dakika sokaktan haber alan bir liderimiz var. Eğer bir uyarı yaptıysa, bunu talimat olarak kabul ederiz" dedi. Kandemir, Erdoğan'ın çeşitli vesilelerle halkla bir araya gelip doğrudan bilgi aldığını belirterek, AK Parti'nin her zaman halkın taleplerine duyarlı olduğunu vurguladı.

Eksiklikler Anında Giderilecek

Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarından sonra partide eksikliklerin tespit edilmesi durumunda hızlı bir şekilde müdahale edileceğini belirtti. "Eğer bir eksiklik varsa mutlaka üzerine gideriz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda her zaman adımlarımızı atarız" diyen Kandemir, AK Parti'nin parti içindeki yanlışları düzeltme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

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MYK ve MKYK'da Değişim Olacak mı?

AK Parti'nin en üst kademesi olan MYK ve MKYK'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulduğunu belirten Kandemir, parti içindeki değişimlere ilişkin soruya da açıklık getirdi. Kandemir, il başkanlıklarındaki değişim oranının yüzde 75'e, ilçe başkanlıklarındaki değişim oranının ise yaklaşık yüzde 55'e ulaştığını belirtti. "Bu değişikliklerin partimize taze bir enerji kattığını düşünüyoruz ve sürecin sonunda daha güçlü bir AK Parti ile yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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