Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Kabine gündeminde neler var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla dahil edildiği soruşturma süreci, Kabine toplantısında ele alınacak. 106 kişiyi kapsayan yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde adli sürecin nasıl şekilleneceği değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstermesinin ardından provokasyonlara karşı alınacak önlemler de toplantının başlıca gündemlerinden biri olacak.
Terörle Mücadelede Yeni Dönem
Kabine toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği son nokta detaylı bir şekilde ele alınacak. 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması, Ankara'nın süreci nasıl yöneteceği sorusunu gündeme getirdi. Örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanı beklenirken, Kabine'de bu sürecin nasıl ilerleyeceği değerlendirilecek.
Suriye Gündemi: Yeni Anayasa ve Diplomatik Temaslar
Kabine toplantısında Suriye meselesi de geniş çaplı olarak ele alınacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirilecek.
PKK/YPG'nin bölgedeki varlığına karşı atılacak adımlar ve Türkiye'nin güvenlik politikası gözden geçirilecek.
Gazze'de Derinleşen Kriz
İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılarını artırması sonrasında ortaya çıkan insani kriz, Türkiye'nin dış politika gündeminde ön sıralarda yer alıyor. Kabine toplantısında Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve bölgedeki insani yardımların artırılması için atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.