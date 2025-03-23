Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Kabine gündeminde neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısı yarın Beştepe'de yapılacak. İki haftalık aranın ardından toplanacak olan Kabine’de, iç ve dış politikadaki kritik başlıklar masaya yatırılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma süreci, “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen aşama ve bölgesel gelişmeler gündemin ana başlıklarını oluşturuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 23.03.2025 15:06 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla dahil edildiği soruşturma süreci, Kabine toplantısında ele alınacak. 106 kişiyi kapsayan yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde adli sürecin nasıl şekilleneceği değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstermesinin ardından provokasyonlara karşı alınacak önlemler de toplantının başlıca gündemlerinden biri olacak.

A Haber foto arşiv Terörle Mücadelede Yeni Dönem Kabine toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği son nokta detaylı bir şekilde ele alınacak. 27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması, Ankara'nın süreci nasıl yöneteceği sorusunu gündeme getirdi. Örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanı beklenirken, Kabine'de bu sürecin nasıl ilerleyeceği değerlendirilecek.