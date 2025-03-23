AÖL sınav sonuç tarihi 2025 | Açık Lise 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sona erdi. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek sınavlarda adaylara her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Sınav giriş belgeleri 14 Mart’ta erişime açılırken sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 23.03.2025 14:39 PAYLAŞ ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları sona erdi. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. MEB, sınav sonuçları ve soru-cevap anahtarının yayımlanacağı tarihlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AÖL 2. Dönem Sınavları Tamamlandı 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, Türkiye genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde gerçekleştirildi. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanındı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda adaylar, mezuniyet ve ders geçme hedefleri doğrultusunda ter döktü.

A Haber foto arşiv Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak? Öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında soru ve cevap anahtarının ne zaman paylaşılacağı geliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. dönem AÖL sınavlarında sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, bu bilgilere https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek.