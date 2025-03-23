AÖL sınav sonuç tarihi 2025 | Açık Lise 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları sona erdi. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavlara katılan öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. MEB, sınav sonuçları ve soru-cevap anahtarının yayımlanacağı tarihlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
AÖL 2. Dönem Sınavları Tamamlandı
2024-2025 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları, Türkiye genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde gerçekleştirildi. Her oturumda adaylara 100 dakika süre tanındı. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda adaylar, mezuniyet ve ders geçme hedefleri doğrultusunda ter döktü.
Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak?
Öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında soru ve cevap anahtarının ne zaman paylaşılacağı geliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. dönem AÖL sınavlarında sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, bu bilgilere https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek.
AÖL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınavın tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konulardan biri de sonuçların ilan tarihi oldu. MEB'in duyurusuna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
Sınav Sonuçları Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?
AÖL sınav sonuçları açıklandığında, adaylar öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
AÖL Puan Hesaplama Nasıl Yapılacak?
Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Öğrencilerin sınav puanı şu formüle göre hesaplanacak:
Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100
Yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olursa, geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanacak. Eğer bir soruda cevap anahtarında hata tespit edilirse, ilgili soru iptal edilmeyecek, doğru seçenek dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilecek.