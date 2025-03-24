2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac gidiş ve dönüş tarihlerini resmi olarak duyurdu. Hac için hazırlıklar devam ederken, adayların merakla beklediği fiyat listesi ve tarih aralıkları da belli oldu. İşte, 2025 yılı hacı adaylarını bekleyen önemli tarihler ve fiyatlar...

Hac Gidiş ve Dönüş Tarihleri

2025 yılında hacca gitmek isteyen adaylar için belirlenen gidiş tarihleri 29 Nisan ile 31 Mayıs arasında olacak. Hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan adaylar, belirlenen tarihler arasında kutsal topraklara ulaşacaklar.

Dönüşler ise 11 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.