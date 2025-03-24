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2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?

2025 yılı için hac fiyatları ve gidiş-dönüş tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hacı adaylarıyla paylaşıldı. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında tamamlayan adaylar, şimdi ise hac yolculuklarının tarihini merak ediyor. Hac döneminin başlamasına kısa bir süre kala hacı adayları güncel fiyat listesini ve 2025 yılı hac tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki 2025’te hac ne zaman başlayacak, dönüş tarihi ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:18
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2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac gidiş ve dönüş tarihlerini resmi olarak duyurdu. Hac için hazırlıklar devam ederken, adayların merakla beklediği fiyat listesi ve tarih aralıkları da belli oldu. İşte, 2025 yılı hacı adaylarını bekleyen önemli tarihler ve fiyatlar...

Hac Gidiş ve Dönüş Tarihleri

2025 yılında hacca gitmek isteyen adaylar için belirlenen gidiş tarihleri 29 Nisan ile 31 Mayıs arasında olacak. Hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan adaylar, belirlenen tarihler arasında kutsal topraklara ulaşacaklar.

Dönüşler ise 11 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Hac Konaklama Ücretleri

2025 hacı adayları için konaklama ücretleri de açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine'de konaklama hizmeti sunarken, ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden belirleniyor. Konaklama seçenekleri ise farklı kategorilerde fiyatlandırılmış durumda:

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4 Kişilik Oda: 24.500 SAR

3 Kişilik Oda: 26.500 SAR

2 Kişilik Oda: 28.500 SAR

19 Mart itibarıyla 24.500 SAR, yaklaşık 250.184,39 TL'ye denk geliyor. Bu ücretler, hacı adaylarının konaklama maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

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Yakın Mesafe Konaklama Seçenekleri

Mekke ve Medine'ye yakın mesafelerdeki konaklama seçeneklerinin fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Bu seçenekler için ücretler 69.500 SAR ile 43.000 SAR arasında değişiyor. Adaylar konaklama tercihlerine göre farklı fiyat seçeneklerini değerlendirebilirler.

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Uçuşlar ve Yurt Dışı Harçları

Hac yolculuğu sırasında uçuşlar, belirlenen kafile düzenine göre yapılacak. Uçuş programları, her kafileye özel olarak belirleniyor. Yurt dışı harçları hacı adayları tarafından ödenecek ve çıkış sırasında ilgili belgeler ibraz edilecek.

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