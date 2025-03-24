2025 HAC FİYATLARI VE TARİHLERİ | Hacca hangi tarihte gidilip, dönülecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için hac gidiş ve dönüş tarihlerini resmi olarak duyurdu. Hac için hazırlıklar devam ederken, adayların merakla beklediği fiyat listesi ve tarih aralıkları da belli oldu. İşte, 2025 yılı hacı adaylarını bekleyen önemli tarihler ve fiyatlar...
Hac Gidiş ve Dönüş Tarihleri
2025 yılında hacca gitmek isteyen adaylar için belirlenen gidiş tarihleri 29 Nisan ile 31 Mayıs arasında olacak. Hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan adaylar, belirlenen tarihler arasında kutsal topraklara ulaşacaklar.
Dönüşler ise 11 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Hac Konaklama Ücretleri
2025 hacı adayları için konaklama ücretleri de açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine'de konaklama hizmeti sunarken, ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden belirleniyor. Konaklama seçenekleri ise farklı kategorilerde fiyatlandırılmış durumda:
4 Kişilik Oda: 24.500 SAR
3 Kişilik Oda: 26.500 SAR
2 Kişilik Oda: 28.500 SAR
19 Mart itibarıyla 24.500 SAR, yaklaşık 250.184,39 TL'ye denk geliyor. Bu ücretler, hacı adaylarının konaklama maliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Yakın Mesafe Konaklama Seçenekleri
Mekke ve Medine'ye yakın mesafelerdeki konaklama seçeneklerinin fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Bu seçenekler için ücretler 69.500 SAR ile 43.000 SAR arasında değişiyor. Adaylar konaklama tercihlerine göre farklı fiyat seçeneklerini değerlendirebilirler.