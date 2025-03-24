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Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 09:57
Kabine bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından büyükşehirlerde giderek artan protestoların kamu düzenine etkisinin yanı sıra terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak, PKK terör örgütünün silah bırakma süreci değerlendirilecek.
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Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
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