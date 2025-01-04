İzmir’de korkunç olay! TikTok’taki kolonya akımı can aldı

İzmir’de feci olay: TikTok’taki kolonya videosu akımını deneyen çocuk hayatını kaybetti (Foto: İHA)

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.