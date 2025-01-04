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İzmir’de korkunç olay! TikTok’taki kolonya akımı can aldı

TikTok faciasına bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok’ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. 10 yaşındaki Mert, yaşam mücadelesini kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:38
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İzmir’de korkunç olay! TikTok’taki kolonya akımı can aldı

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi.

(Foto: AA)(Foto: AA)


Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi.

Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

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Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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