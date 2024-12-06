ABD yeşil ışık yaktı! TikTok’un yasaklanmasına mahkeme onay verdi

ABD federal Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un, ABD'de yasaklanmasına ilişkin açtığı davada kararını verdi. Üç yargıçtan oluşan heyet, TikTok'un Çinli ana şirketinin uygulamayı satmasını veya ABD'de yasaklanarak erişime kapatılmasını öngören yasadan yana oy kullandı.



TikTok (AA)

YABANCI DÜŞMAN VURGUSU

Mahkeme heyeti, TikTok'un, yasaklamanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğu iddiasına karşı çıkarak, "Burada hükümet, ifade özgürlüğünü yabancı bir düşman ülkeden korumak ve bu düşmanın ABD'deki insanlar hakkında veri toplama yeteneğini sınırlamak için hareket etti. Bu nedenlerle başvuru reddedildi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD federal Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nin kararına göre, TikTok'un, Çinli ana şirketi tarafından 19 Ocak 2025'e kadar satılması gerekiyor. Aksi takdirde, uygulama ABD'de kullanılamayacak. Kararda, satış sürecindeki gelişmelere bağlı olarak Başkan Joe Biden'ın, yasaklamaya karşı 90 günlük bir uzatma verebileceği de belirtildi.