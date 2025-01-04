Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Darende (Malatya) AFAD-KANDİLLİ (4 Ocak) son dakika

Bugün (4 Ocak 2024) tarihinde saat 10:35'da Malatya Darende bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre bölgelerde hissedildi. Depremin 10.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedilirken, bölgede yaşayan birçok vatandaş paniğe kapıldı. İşte deprem detayları...
Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Darende (Malatya) Tarih:4.01.2025 Saat:10:35 Enlem:38.42472 N Boylam:37.47056 E Derinlik:10.43 km
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:4.01.2025
Saat:10:35
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-01-04 10:35:33 38.42472 37.47056 10.43 MW 4.0 Darende (Malatya)
2025-01-04 09:00:39 38.80417 40.27444 6.97 ML 1.9 Palu (Elazığ)
2025-01-04 08:36:12 38.35833 41.96917 7.3 ML 2.0 Mutki (Bitlis)
2025-01-04 08:35:40 38.42667 41.98472 6.33 ML 1.5 Merkez (Bitlis)
2025-01-04 08:28:30 38.46056 39.16389 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2025-01-04 08:19:25 42.54583 26.46556 5.71 ML 1.6 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne)
2025-01-04 07:51:36 39.37806 26.31861 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-04 07:44:35 40.815 31.39417 7.04 ML 1.4 Yığılca (Düzce)
2025-01-04 07:32:48 40.9475 39.73944 7.0 ML 1.2 Ortahisar (Trabzon)
2025-01-04 07:29:37 40.88639 34.80083 7.01 ML 0.9 Dodurga (Çorum)
2025-01-04 07:27:05 38.52028 28.24222 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-04 07:00:17 40.88444 28.8275 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul)
2025-01-04 06:52:42 37.00833 28.16722 7.53 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla)
2025-01-04 06:51:43 38.28333 38.34944 9.55 ML 2.2 Battalgazi (Malatya)
2025-01-04 06:41:58 38.44639 37.30917 7.15 ML 1.5 Darende (Malatya)
2025-01-04 06:41:08 38.30333 43.52611 7.02 ML 1.5 Gürpınar (Van)
2025-01-04 06:22:06 36.57 28.40556 7.23 ML 1.6 Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-04 05:50:56 39.25722 41.69389 10.81 ML 1.3 Hınıs (Erzurum)
2025-01-04 05:47:32 38.99333 29.88889 7.01 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)
2025-01-04 05:36:08 39.40778 37.3425 6.99 ML 1.3 Ulaş (Sivas)
2025-01-04 05:31:03 38.35639 38.83639 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-01-04 05:28:16 38.47667 44.94389 7.0 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van)
2025-01-04 05:10:47 38.56972 31.19611 7.0 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2025-01-04 05:00:37 38.49222 39.17167 12.89 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2025-01-04 04:31:46 38.52444 28.23833 7.01 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 04:27:56 39.27028 28.64556 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-01-04 04:21:14 38.20722 37.80083 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-04 03:45:21 38.51833 28.25 6.99 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 03:41:44 40.87528 34.78694 6.93 ML 0.9 Dodurga (Çorum)
2025-01-04 03:39:36 39.06472 27.11333 7.0 ML 1.3 Bergama (İzmir)
2025-01-04 03:37:38 39.09972 40.32639 11.36 ML 1.0 Merkez (Bingöl)
2025-01-04 03:36:55 37.88472 27.00222 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir)
2025-01-04 03:26:20 40.85222 34.76694 11.06 ML 2.6 Dodurga (Çorum)
2025-01-04 03:21:04 38.53972 28.25639 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 02:23:55 38.56 28.25278 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-04 02:23:13 38.53944 28.25806 7.0 ML 0.8 Salihli (Manisa)
2025-01-04 02:22:40 38.14 38.27 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-04 02:10:25 38.53111 28.25667 7.0 ML 2.4 Salihli (Manisa)
2025-01-04 01:44:48 38.14028 38.3075 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-04 01:28:52 38.43806 44.98722 9.72 ML 2.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.55 km] Başkale (Van)
2025-01-04 01:24:39 35.84889 28.36722 13.3 ML 1.7 Akdeniz - [89.93 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-04 00:50:31 37.16667 36.69083 7.05 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-04 00:43:02 37.19778 36.93556 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)