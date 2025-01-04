Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Darende (Malatya) AFAD-KANDİLLİ (4 Ocak) son dakika

Bugün (4 Ocak 2024) tarihinde saat 10:35'da Malatya Darende bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre bölgelerde hissedildi. Depremin 10.43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.0 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedilirken, bölgede yaşayan birçok vatandaş paniğe kapıldı. İşte deprem detayları...

Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Darende (Malatya) Tarih:4.01.2025 Saat:10:35 Enlem:38.42472 N Boylam:37.47056 E Derinlik:10.43 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Son Depremler Listesi

Deprem (AA)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-01-04 10:35:33 38.42472 37.47056 10.43 MW 4.0 Darende (Malatya)

2025-01-04 09:00:39 38.80417 40.27444 6.97 ML 1.9 Palu (Elazığ)

2025-01-04 08:36:12 38.35833 41.96917 7.3 ML 2.0 Mutki (Bitlis)

2025-01-04 08:35:40 38.42667 41.98472 6.33 ML 1.5 Merkez (Bitlis)

2025-01-04 08:28:30 38.46056 39.16389 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)

2025-01-04 08:19:25 42.54583 26.46556 5.71 ML 1.6 Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [66.16 km] Lalapaşa (Edirne)

2025-01-04 07:51:36 39.37806 26.31861 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [12.71 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-01-04 07:44:35 40.815 31.39417 7.04 ML 1.4 Yığılca (Düzce)

2025-01-04 07:32:48 40.9475 39.73944 7.0 ML 1.2 Ortahisar (Trabzon)

2025-01-04 07:29:37 40.88639 34.80083 7.01 ML 0.9 Dodurga (Çorum)

2025-01-04 07:27:05 38.52028 28.24222 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)

2025-01-04 07:00:17 40.88444 28.8275 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.48 km] Bakırköy (İstanbul)

2025-01-04 06:52:42 37.00833 28.16722 7.53 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.04 km] Menteşe (Muğla)

2025-01-04 06:51:43 38.28333 38.34944 9.55 ML 2.2 Battalgazi (Malatya)

2025-01-04 06:41:58 38.44639 37.30917 7.15 ML 1.5 Darende (Malatya)

2025-01-04 06:41:08 38.30333 43.52611 7.02 ML 1.5 Gürpınar (Van)

2025-01-04 06:22:06 36.57 28.40556 7.23 ML 1.6 Akdeniz - [25.78 km] Marmaris (Muğla)

2025-01-04 05:50:56 39.25722 41.69389 10.81 ML 1.3 Hınıs (Erzurum)

2025-01-04 05:47:32 38.99333 29.88889 7.01 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)

2025-01-04 05:36:08 39.40778 37.3425 6.99 ML 1.3 Ulaş (Sivas)

2025-01-04 05:31:03 38.35639 38.83639 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya)

2025-01-04 05:28:16 38.47667 44.94389 7.0 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.31 km] Başkale (Van)

2025-01-04 05:10:47 38.56972 31.19611 7.0 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)

2025-01-04 05:00:37 38.49222 39.17167 12.89 ML 1.1 Merkez (Elazığ)

2025-01-04 04:31:46 38.52444 28.23833 7.01 ML 0.9 Salihli (Manisa)

2025-01-04 04:27:56 39.27028 28.64556 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)

2025-01-04 04:21:14 38.20722 37.80083 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2025-01-04 03:45:21 38.51833 28.25 6.99 ML 0.9 Salihli (Manisa)

2025-01-04 03:41:44 40.87528 34.78694 6.93 ML 0.9 Dodurga (Çorum)

2025-01-04 03:39:36 39.06472 27.11333 7.0 ML 1.3 Bergama (İzmir)

2025-01-04 03:37:38 39.09972 40.32639 11.36 ML 1.0 Merkez (Bingöl)

2025-01-04 03:36:55 37.88472 27.00222 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.22 km] Menderes (İzmir)

2025-01-04 03:26:20 40.85222 34.76694 11.06 ML 2.6 Dodurga (Çorum)

2025-01-04 03:21:04 38.53972 28.25639 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)

2025-01-04 02:23:55 38.56 28.25278 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)

2025-01-04 02:23:13 38.53944 28.25806 7.0 ML 0.8 Salihli (Manisa)

2025-01-04 02:22:40 38.14 38.27 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

2025-01-04 02:10:25 38.53111 28.25667 7.0 ML 2.4 Salihli (Manisa)

2025-01-04 01:44:48 38.14028 38.3075 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-01-04 01:28:52 38.43806 44.98722 9.72 ML 2.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.55 km] Başkale (Van)

2025-01-04 01:24:39 35.84889 28.36722 13.3 ML 1.7 Akdeniz - [89.93 km] Marmaris (Muğla)

2025-01-04 00:50:31 37.16667 36.69083 7.05 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-04 00:43:02 37.19778 36.93556 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)