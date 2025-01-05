Trump göreve geldi mi? ABD Başkanlığı görevine Trump ne zaman gelecek?

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken görev devri süreci de merakla takip ediliyor. Kamala Harris ile yarıştığı 2024 seçimlerinden galip çıkan Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Trump ne zaman göreve başlayacak? Seçilmiş başkan olarak şu an yetki ve söz hakkı var mı?
Trump Ne Zaman Göreve Başlayacak?
Donald Trump, 2024 ABD Başkanlık Seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'a dönüş yolunu açtı. Ancak, ABD yasalarına göre başkanlık yetkilerini devralması için resmi yemin törenini beklemesi gerekiyor. Bu tören, geleneksel olarak 20 Ocak'ta düzenleniyor. Trump, 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık görevini Joe Biden'dan devralarak ikinci dönemine resmen başlayacak.
Bu tarihten itibaren dört yıl boyunca Trump, başkanlık yetkilerini tam anlamıyla kullanabilecek.
Seçilmiş Başkan Trump'ın Yetkileri Nelerdir?
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan aday, göreve başlayana kadar "seçilmiş başkan" statüsünde bulunur. Bu dönemde ülkenin mevcut başkanı, yani şu an Joe Biden, tam yetkili lider olmaya devam eder. Bu nedenle, Donald Trump'ın resmi bir söz hakkı veya karar yetkisi bulunmamaktadır.
Ancak geçiş süreci olarak adlandırılan bu dönemde, Trump ve ekibi, yeni yönetimi devralmak için hazırlıklarını sürdürür. Geçiş süreci kapsamında, seçilmiş başkana gizli güvenlik brifingleri verilir ve yeni kabine üyeleri belirlenir. Bu işbirliği, yönetimin kesintisiz devam etmesi için kritik önem taşır.
Geçiş Sürecinde Trump'ın Rolü
Bu süreçte:
Kabine ve danışman ekibini oluşturuyor.
Biden yönetimiyle bilgi alışverişinde bulunarak devralacağı kritik dosyalar üzerinde çalışıyor.
ABD'nin iç ve dış politikalarına ilişkin stratejik hazırlıklar yapıyor.
Sonuç olarak, Donald Trump'ın göreve başlama tarihi 20 Ocak 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ABD'nin tam yetkili başkanı Joe Biden olmaya devam edecek.