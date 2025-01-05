Trump göreve geldi mi? ABD Başkanlığı görevine Trump ne zaman gelecek?

Donald Trump'ın göreve başlama tarihi ve mevcut yetkileri, kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Joe Biden yönetiminden görevi devralması beklenen Trump, ABD yasalarının öngördüğü sürecin tamamlanmasını bekleyecek. Başkanlık yetkilerini devralacağı tarih ve şu anki konumu ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.01.2025 16:29 PAYLAŞ ABONE OL

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken görev devri süreci de merakla takip ediliyor. Kamala Harris ile yarıştığı 2024 seçimlerinden galip çıkan Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki Trump ne zaman göreve başlayacak? Seçilmiş başkan olarak şu an yetki ve söz hakkı var mı?

A Haber foto arşiv Trump Ne Zaman Göreve Başlayacak? Donald Trump, 2024 ABD Başkanlık Seçimlerini kazanarak Beyaz Saray'a dönüş yolunu açtı. Ancak, ABD yasalarına göre başkanlık yetkilerini devralması için resmi yemin törenini beklemesi gerekiyor. Bu tören, geleneksel olarak 20 Ocak'ta düzenleniyor. Trump, 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık görevini Joe Biden'dan devralarak ikinci dönemine resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren dört yıl boyunca Trump, başkanlık yetkilerini tam anlamıyla kullanabilecek.