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İstanbul'da Ramazan coşkusu! Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ve teravih vakitleri

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle milyonlarca Müslüman imsakiye vakitlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, sahur ve iftar vakitlerini yakından takip ediyor. İstanbul'da yaşayanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı imsakiye takvimi, sahur ve iftar saatlerinin detayları belli oldu. Peki İstanbul'da sahur ve iftar vakitleri ne zaman? İşte İstanbul teravih namazı saatleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:59
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İstanbul’da Ramazan coşkusu! Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ve teravih vakitleri

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, ibadetlerin yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir dönemdir. 2025 yılı itibarıyla İstanbul için imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor, iftar vakti ne zaman? İşte 2025 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve teravih namazı saati…

2025 İstanbul imsakiyesi2025 İstanbul imsakiyesi

İstanbul'da Sahur, İftar ve Teravih Saatleri

İstanbul'da oruç tutan vatandaşlar Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Ramazan ayı boyunca iftar vakitleri ve kılınan teravih namazı saatleri de illere göre değişiklik gösterecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde Türkiye genelinde 81 il için 29 günlük Ramazan imsakiyesini vatandaşların erişimine sundu. İşte İstanbul sahur, iftar ve teravih saatleri

11 Mart Salı: İmsak: 05:51 Akşam: 19:13 Yatsı: 20:32

12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:50 Akşam: 19:14 Yatsı: 20:33

13 Mart Perşembe: İmsak: 05:48 Akşam: 19:15 Yatsı: 20:34

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