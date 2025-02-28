Ankara 2025 imsakiyesi: İftar ne zaman, akşam ezanı saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla devam ediyor. Sahur vaktinde oruçlarına niyet edecek vatandaşlar, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında buluşacak. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ankara İmsakiyesi'ni yakından takip ediyor. İşte gün gün iftar ve sahur vakitleri…