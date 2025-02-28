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Ankara 2025 imsakiyesi: İftar ne zaman, akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayının manevi atmosferi Ankara’yı sararken, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ankara İmsakiyesi ile gün gün sahur ve iftar vakitleri açıklandı. Ankara'da iftar ne zaman? Sahura saat kaçta kalkılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 23:24 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:54
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Ankara 2025 imsakiyesi: İftar ne zaman, akşam ezanı saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla devam ediyor. Sahur vaktinde oruçlarına niyet edecek vatandaşlar, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında buluşacak. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ankara İmsakiyesi'ni yakından takip ediyor. İşte gün gün iftar ve sahur vakitleri…

Ankara 2025 imsakiyesiAnkara 2025 imsakiyesi

Ankara Sahur, İftar ve Teravih Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde Türkiye genelinde 81 il için 29 günlük Ramazan imsakiyesini erişime sundu. Ankara'da oruç tutan vatandaşlar namaz saatlerini araştırıyor. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitleri şu şekilde olacak:

11 Mart Salı: İmsak: 05:37 Akşam: 18:58 Yatsı: 20:15

12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:35 Akşam: 18:59 Yatsı: 20:16

13 Mart Perşembe: İmsak: 05:34 Akşam: 19:00 Yatsı: 20:17

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