Ankara 2025 imsakiyesi: İftar ne zaman, akşam ezanı saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla devam ediyor. Sahur vaktinde oruçlarına niyet edecek vatandaşlar, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında buluşacak. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ankara İmsakiyesi'ni yakından takip ediyor. İşte gün gün iftar ve sahur vakitleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde Türkiye genelinde 81 il için 29 günlük Ramazan imsakiyesini erişime sundu. Ankara'da oruç tutan vatandaşlar namaz saatlerini araştırıyor. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitleri şu şekilde olacak:
11 Mart Salı: İmsak: 05:37 Akşam: 18:58 Yatsı: 20:15
12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:35 Akşam: 18:59 Yatsı: 20:16
13 Mart Perşembe: İmsak: 05:34 Akşam: 19:00 Yatsı: 20:17
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