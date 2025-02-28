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Az önce deprem nerede oldu? Ege’de deprem! 28 Şubat 2025 son dakika

Son dakika gelişmeleriyle İzmir ve çevresinde sarsıntı hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, deprem, yerel saatle 4.0 büyüklüğünde kaydedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:33
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EGE’DE DEPREM!

Bugün 28 Şubat 2025 tarihinde saat 17.09'da İzmir'in Dikili ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DepremAFAD Deprem

4.0 Büyüklüğünde Deprem

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer: Ege Denizi - [11.33 km] Dikili (İzmir)

Tarih: 28 Şubat 2025

Saat:x 17:09:20

Enlem:38.85111 N

Boylam:26.80278 E

Derinlik:10.67 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

28 Şubat AFAD Son Depremler Listesi

2025-02-28 17:09:20 38.85111 26.80278 10.67 MW 4.0 Ege Denizi - [11.33 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 16:48:04 38.15444 38.55639 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2025-02-28 16:31:38 37.84083 29.67694 7.0 ML 1.5 Çardak (Denizli)

2025-02-28 16:01:22 37.92194 36.70972 7.14 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-02-28 15:58:02 38.45306 29.15944 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak)

2025-02-28 15:56:16 38.49361 29.13444 7.0 ML 0.6 Eşme (Uşak)

2025-02-28 15:54:31 38.48778 29.135 7.0 ML 0.7 Eşme (Uşak)

2025-02-28 15:28:34 38.85861 26.79139 10.4 ML 1.9 Ege Denizi - [10.64 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 15:27:27 38.85472 26.78333 7.0 ML 0.7 Ege Denizi - [11.21 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 14:07:34 38.48917 37.38194 7.0 ML 1.9 Darende (Malatya)

2025-02-28 13:45:34 36.27639 36.14278 8.71 ML 3.0 Antakya (Hatay)

2025-02-28 13:24:31 37.57861 35.41167 6.9 ML 1.8 Aladağ (Adana)

2025-02-28 13:24:20 39.91167 28.84694 6.64 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)

2025-02-28 13:16:52 38.85778 26.80111 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [10.61 km] Dikili (İzmir)

2025-02-28 12:46:20 39.07333 36.07 7.0 ML 2.6 Sarıoğlan (Kayseri)

2025-02-28 12:44:02 37.15028 28.77611 7.1 ML 1.8 Menteşe (Muğla)

2025-02-28 12:38:53 37.33694 31.72333 11.76 ML 1.1 Akseki (Antalya)

2025-02-28 12:29:03 38.6 39.09194 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)

2025-02-28 12:18:24 36.76806 26.55194 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [68.38 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-28 12:18:01 36.79778 26.59889 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [63.24 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-28 12:13:23 38.56722 29.30667 7.0 ML 0.8 Merkez (Uşak)

2025-02-28 12:09:08 36.75944 26.57917 7.0 ML 3.2 Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Muğla)

2025-02-28 11:54:24 37.19 28.83917 7.0 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)

2025-02-28 10:24:54 36.44889 28.45194 24.97 ML 2.8 Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla)

2025-02-28 09:58:30 38.07556 38.38694 8.73 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)

2025-02-28 09:47:45 39.17528 34.1575 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)

2025-02-28 09:17:53 36.90806 29.31361 7.0 ML 1.4 Çameli (Denizli)

2025-02-28 08:44:23 38.18722 38.00472 13.91 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-28 08:25:48 40.475 33.86472 6.88 ML 0.9 Merkez (Çankırı)

2025-02-28 08:11:58 37.85583 27.00861 12.46 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.87 km] Menderes (İzmir)

2025-02-28 08:07:56 38.18639 38.14694 6.96 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-28 07:43:01 38.40694 37.49556 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)

2025-02-28 07:22:58 38.67444 38.06222 7.0 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)

2025-02-28 07:20:22 40.8275 27.89083 7.0 ML 1.5 Marmara Denizi - [16.20 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2025-02-28 07:17:12 38.41 37.49139 6.97 ML 1.6 Darende (Malatya)

2025-02-28 06:23:21 38.27917 38.28444 8.7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-28 06:17:15 38.11944 37.3225 17.1 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-02-28 06:15:06 39.11056 30.63472 7.03 ML 1.1 Seyitgazi (Eskişehir)

2025-02-28 06:06:32 37.43389 37.19 7.84 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2025-02-28 06:02:49 40.87444 31.66889 9.58 ML 1.5 Merkez (Bolu)

2025-02-28 05:08:44 38.11444 38.48833 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2025-02-28 04:43:08 38.24417 38.77083 12.22 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2025-02-28 04:33:28 37.06889 42.70972 7.48 ML 1.3 Zakho, Duhok (Irak) - [15.64 km] Silopi (Şırnak)

2025-02-28 04:31:21 37.415 35.94556 6.96 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)

2025-02-28 04:29:34 41.05528 33.80417 21.76 ML 1.3 Ilgaz (Çankırı)

2025-02-28 04:08:35 37.17139 39.17278 6.69 ML 0.9 Haliliye (Şanlıurfa)

2025-02-28 04:07:42 38.11444 38.52694 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2025-02-28 03:59:05 38.11556 38.52222 6.99 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)

2025-02-28 03:58:47 37.15833 28.83667 7.05 ML 1.3 Beyağaç (Denizli)

2025-02-28 03:44:20 39.10417 28.04861 7.08 ML 1.2 Akhisar (Manisa)

2025-02-28 03:40:06 37.35139 37.02194 7.0 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2025-02-28 03:18:48 37.20306 39.21139 7.08 ML 1.4 Haliliye (Şanlıurfa)

2025-02-28 03:14:46 38.23444 38.775 9.05 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2025-02-28 03:13:48 38.26639 38.72 8.66 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2025-02-28 03:03:52 38.26194 38.15583 6.97 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-02-28 02:48:51 38.15083 37.195 7.55 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-02-28 02:37:59 37.31056 37.03333 7.0 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2025-02-28 01:18:02 37.82306 37.95306 10.6 ML 2.1 Tut (Adıyaman)

2025-02-28 00:54:07 40.44194 35.60806 6.97 ML 1.1 Göynücek (Amasya)

2025-02-28 00:27:24 36.66972 25.70944 7.0 ML 3.1 Ege Denizi

2025-02-28 00:09:42 36.67833 25.76528 7.0 ML 2.6 Ege Denizi

2025-02-28 00:05:18 36.65083 25.56083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

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