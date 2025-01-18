Havada büyük panik! Patlayan SpaceX roketinin parçaları uçakların üzerine yağmur gibi yağdı

SpaceX firması, roketin yeteneklerinin test edilmesi için yapılan uçuş esnasında, kalkıştan kısa bir süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıkladı.
Patlama Meksika Körfezi veya Karayip Denizi üzerinde gerçekleşti ve dağılan roket parçalarının gökyüzüne dağılmasını yansıtan videolar sosyal medyada ortaya çıktı.
MUSK'TAN İLGİNÇ PAYLAŞIM
SpaceX firmasının sahibi Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın videosunu "Başarı belli değil ancak eğlence garantili!" sözleriyle yayınladı.
Musk, paylaşımında, "İlk belirlemelere göre, gemi motoru yangın duvarının üzerindeki boşlukta, havalandırma kapasitesini aşan bir basınç oluşturacak kadar büyük bir oksijen/yakıt kaçağı vardı." ifadesini kullandı.
Starship roketinde yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere bazı değişiklikler yapılacağını belirten Musk, mevcut durumun sonraki fırlatışın gelecek ayı geçmeyeceğini gösterdiğini kaydetti.
SpaceX firması, roketin yeteneklerinin test edilmesi için yapılan uçuş esnasında, kalkıştan kısa bir süre sonra uzay aracıyla bağlantının kesildiğini ve roketin üst kademesinin parçalandığını açıklamıştı.
SpaceX görev kontrol merkezi, ilk test yükü olan sahte uyduları taşıyan ancak mürettebatı olmayan yeni geliştirilmiş Starship ile, Güney Teksas roket tesislerinden kalkıştan sekiz dakika sonra bağlantıyı kaybetti.
Patlama, Meksika Körfezi ile Karayip Denizi üzerinde gerçekleşti ve roket parçalarının gökyüzüne dağıldı.
Bu bölgede bölgede bulunan uçaklar, rotalarından çıkarak geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönen uçakların bazıları şöyle:
DL1785 sefer sayılı Delta uçağı Atlanta'ya, B6882 sefer sayılı JetBlue uçağı New York JFK'ye, DL1925 Sefe sayılı Delta uçağı Minneapolis'e, F92981 sayılğı Frontier uçağı Orlando'ya, AA1391 sefer sayılı American Airlines uçağı Miami'ye, KN172 sefer sayılı Spirit havayolları uçağı San Juan'a, AA2969 ve AA2694 sefer sayılı American Airlines uçakları da JFK'ye geri döndü.
PARÇALAR UÇAKLARIN YAKININDAN GEÇTİ
Dağılan roket parçalarının gökyüzüne dağılmasını yansıtan videolar sosyal medyada ortaya çıktı. Aynı şekilde uçak kokpitinden çekilen videolar da roketen parçalarının uçakların bulunduğu bölgede yağmur gibi yağdığını gösteriyor.Uçak yolcuları da parçaların fotoğraflarını çekerek paylaştı.
Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, düzinelerce ticari uçuş olası enkazlardan kaçınmak için diğer havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlar da yaklaşık 45 dakika gecikti.
Federal Havacılık İdaresi, uzay enkazının düştüğü bölgeye uçakların uçuşunu kısa süreliğine yavaşlattığını ve yönlendirdiğini, ancak o zamandan beri normal operasyonların devam ettiğini söyledi.