Havada büyük panik! Patlayan SpaceX roketinin parçaları uçakların üzerine yağmur gibi yağdı

DL1785 sefer sayılı Delta uçağı Atlanta'ya, B6882 sefer sayılı JetBlue uçağı New York JFK'ye, DL1925 Sefe sayılı Delta uçağı Minneapolis'e, F92981 sayılğı Frontier uçağı Orlando'ya, AA1391 sefer sayılı American Airlines uçağı Miami'ye, KN172 sefer sayılı Spirit havayolları uçağı San Juan'a, AA2969 ve AA2694 sefer sayılı American Airlines uçakları da JFK'ye geri döndü.

Bu bölgede bölgede bulunan uçaklar, rotalarından çıkarak geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönen uçakların bazıları şöyle:

(Foto: sosyal medya)

PARÇALAR UÇAKLARIN YAKININDAN GEÇTİ

Dağılan roket parçalarının gökyüzüne dağılmasını yansıtan videolar sosyal medyada ortaya çıktı. Aynı şekilde uçak kokpitinden çekilen videolar da roketen parçalarının uçakların bulunduğu bölgede yağmur gibi yağdığını gösteriyor.Uçak yolcuları da parçaların fotoğraflarını çekerek paylaştı.

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre, düzinelerce ticari uçuş olası enkazlardan kaçınmak için diğer havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlar da yaklaşık 45 dakika gecikti.

Federal Havacılık İdaresi, uzay enkazının düştüğü bölgeye uçakların uçuşunu kısa süreliğine yavaşlattığını ve yönlendirdiğini, ancak o zamandan beri normal operasyonların devam ettiğini söyledi.