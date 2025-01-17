Yarıyıl tatili yoğunluğu: 43 ilin geçiş noktasında trafik kilit

43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Akşam saatlerinde başlayan yoğunluk, özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kayseri-Kırıkkale karayollarında etkili oldu.

Yoğun trafik, dron ile havadan görüntülendi ve kayıt altına alındı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun araç trafiği bir süre etkili olduktan sonra normale döndü.