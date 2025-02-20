DİB MBSTS başvuru kılavuzu 2025 | ÖSYM DİB MBSTS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi elektronik ortamda da gerçekleştirebilir.
ÖSYM'nin resmî internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvuru işlemleri tamamlanabilir. Başvurular 20 Şubat 2025 saat 11.30 itibarıyla alınmaya başlanacaktır.
Sınav Kılavuzu Yayımlandı
Sınava ilişkin tüm ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların, sınavla ilgili tüm detayları eksiksiz öğrenebilmesi için kılavuzu dikkatlice incelemeleri tavsiye edilmektedir. Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
Sınav Ücreti Ödemeleri Başlıyor: Adaylar 20-28 Şubat Tarihleri Arasında Ödeyebilecek
Sınav başvurusu yapacak adaylar, 800,00 TL olarak belirlenen sınav ücretini, 20 Şubat 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, ÖSYM'nin belirlediği bankalara yatırmaları gerekmektedir. Bu süreç, adayların başvurularını tamamlamaları için oldukça kritik bir aşamadır. Bankalar, bu dönemde gişe tahsilatı yapmayacak; bunun yerine, adayları para yatırma ATM'lerine yönlendireceklerdir.
ATM'ler ve Online Ödeme Seçenekleri
Bankaların hizmet binasında veya 50 metreye kadar yakın mesafedeki ATM cihazlarından ödeme yapılabilecek. Ancak, şubelere gelen adaylar, gişe yerine ATM cihazlarına yönlendirilerek ödeme işlemini bu cihazlardan gerçekleştirebilecekler.
Alternatif olarak, adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki "ÖDEMELER" alanı üzerinden kredi kartı ya da banka kartı kullanarak da yatırabileceklerdir. Bu ödeme seçeneği, internet üzerinden yapılan ödemelerde kolaylık sağlayacaktır.