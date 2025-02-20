DİB MBSTS başvuru kılavuzu 2025 | ÖSYM DİB MBSTS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Sınav başvurusu yapacak adaylar, 800,00 TL olarak belirlenen sınav ücretini, 20 Şubat 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, ÖSYM'nin belirlediği bankalara yatırmaları gerekmektedir. Bu süreç, adayların başvurularını tamamlamaları için oldukça kritik bir aşamadır. Bankalar, bu dönemde gişe tahsilatı yapmayacak; bunun yerine, adayları para yatırma ATM'lerine yönlendireceklerdir.

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ATM'ler ve Online Ödeme Seçenekleri

Bankaların hizmet binasında veya 50 metreye kadar yakın mesafedeki ATM cihazlarından ödeme yapılabilecek. Ancak, şubelere gelen adaylar, gişe yerine ATM cihazlarına yönlendirilerek ödeme işlemini bu cihazlardan gerçekleştirebilecekler.

Alternatif olarak, adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki "ÖDEMELER" alanı üzerinden kredi kartı ya da banka kartı kullanarak da yatırabileceklerdir. Bu ödeme seçeneği, internet üzerinden yapılan ödemelerde kolaylık sağlayacaktır.