CANLI | Hazır olun: Sibirya soğukları İstanbul’da 3 gün sürecek! MGM'den 20 il için sarı alarm! Kar 40 cm olacak
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı nihayet etkisini gösterdi. Kent genelinde beyaz örtüyle kaplanan sokaklar, ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkilerken valilik ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Bazı üniversiteler de benzer kararlar alırken kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri yağışın bugün de süreceğini Cuma ve Cumartesi günleri ise tipi şeklinde şiddetini artırarak hafta sonu boyunca etkili olacağını öngörüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin doğu ve kuzeydoğu kesimlerini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istenirken, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.
İşte 20 Şubat anlık bölgelerden hava durumu haberleri...
KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE TRAFİK BOŞALDI
İstanbul, dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beklenmedik bir sakinlik yaşadı. Özellikle D-100 kara yolu ve TEM otoyolu gibi önemli güzergahlar, alışık olunan yoğunluklardan çok daha boş geçti. Bu süreçte, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu sadece yüzde 30 seviyelerinde kaldı.
Dün başlayan kar yağışı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar, sürücüler üzerinde etkili oldu. Kar nedeniyle birçok araç sahibi, yolların tehlikeli olabileceğini düşünerek özel araçlarıyla trafiğe çıkmamayı tercih etti. Özellikle İstanbul’un ana yollarında, normalde görülen yoğunluğun aksine büyük bir sakinlik hakimdi. D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda araç trafiği oldukça rahattı. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde ölçülen yoğunluk oranı ise sadece yüzde 30 olarak kaydedildi.
KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI!
KAR YAĞIŞI GÜNLERCE DEVAM EDECEK
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli uyarılarda bulunarak, “Hava, deniz ve kara ulaşımı maalesef aksayacağa benziyor. Kuvvetli rüzgar da alıyoruz. Deniz etkisinin ne kadar süreceği kestirilemez, farklı yerlere farklı yoğunlukta kar bırakabilir” ifadelerini kullandı.
Kar yağışının yanı sıra, İstanbul ve çevresinde sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıkların daha da azalmasıyla birlikte, kar yağışı yoğunlaşacak ve buzlanma riski artacak.
Özdemir, konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Karlı günler devam edecek. Şartlar ağırlaşacak. Bugünden itibaren hava sertleşmeye başlayacak çünkü sıcaklıklar düşüyor. Cuma ve Cumartesi daha da fazla düşecek. Bütün Karadeniz sahilleri, yüksek kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak."
KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ
İSTANBUL VE KARADENİZ'DE YOĞUN KAR BEKLENİYOR
YETKİLİLERDEN KRİTİK UYARILAR
Meteoroloji uzmanları ve yerel yönetimler, özellikle yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiğini belirtiyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte olan sürücülerin zincir ve kış lastiği kullanmaları önerilirken, tipi şeklinde görülebilecek yağışların görüş mesafesini düşürebileceği vurgulanıyor.
Özellikle rüzgarın etkisini artıracağı Marmara, Kıyı Ege ve İç Anadolu bölgelerinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması istenirken, çığ riski taşıyan bölgelerde yetkililer dağlık alanlara gereksiz çıkış yapılmaması konusunda uyardı.
Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen bu soğuk hava dalgası, önümüzdeki günlerde yer yer daha da şiddetli yağışlara yol açabilir.
SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği, yurt genelinde 2 ila 4 derece daha azalacağı tahmin ediliyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde hissedilen sıcaklıklar sıfırın altına inecek.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli kar yağışı beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanacak. Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak.
Marmara’da Kar ve Kuvvetli Rüzgar
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı kar yağışı görülmesi beklenirken, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esecek.
🔹 İstanbul: 3°C, Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı
🔹 Kocaeli: 3°C, Çok bulutlu, kuvvetli kar yağışlı
🔹 Tekirdağ: 3°C, Çok bulutlu
🔹 Edirne: 3°C, Çok bulutlu
METEOROLOJİ’DEN 20 İL İÇİN SARI ALARM
Sarı kod verilen iller arasında İstanbul’dan Hakkari’ye, Rize’den Van’a kadar geniş bir bölge yer alıyor. İşte Meteoroloji’nin uyardığı o iller:
🔹 Ağrı
🔹 Artvin
🔹 Bingöl
🔹 Bitlis
🔹 Diyarbakır
🔹 Elazığ
🔹 Giresun
🔹 Hakkari
🔹 İstanbul
🔹 Kars
🔹 Muş
🔹 Ordu
🔹 Rize
🔹 Siirt
🔹 Trabzon
🔹 Van
🔹 Batman
🔹 Şırnak
🔹 Ardahan
🔹 Iğdır
EGE’DE SOĞUK VE RÜZGARLI HAVA HAKİM
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar esecek. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
🔹 İzmir: 10°C, Parçalı bulutlu
🔹 Muğla: 7°C, Parçalı bulutlu
🔹 Afyonkarahisar: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz’de Yağmur Bekleniyor
Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz’de ise sabah saatlerinde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Rüzgar, bölgenin iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızla esecek.
🔹 Adana: 13°C, Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
🔹 Antalya: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
🔹 Mersin: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU’DA BUZLANMA VE HAFİF KAR YAĞIŞI
İç Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda hafif kar yağışı görülecek. Tüm bölgede buzlanma ve don olayları yaşanabilir.
🔹 Ankara: 0°C, Akşam saatlerinde doğu ilçelerinde hafif kar yağışlı
🔹 Kayseri: -1°C, Öğleden sonra hafif kar yağışlı
🔹 Konya: 2°C, Çok bulutlu
Karadeniz’de Şiddetli Kar ve Fırtına
Karadeniz Bölgesi genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
🔹 Trabzon: 4°C, Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
🔹 Rize: 4°C, Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
🔹 Samsun: 3°C, Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
🔹 Tokat: 1°C, Aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU’DA YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı hava etkili olacak. Bölgenin doğusunda kuvvetli kar yağışı beklenirken, dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
🔹 Erzurum: -5°C, Kuvvetli kar yağışlı
🔹 Ağrı: -3°C, Kuvvetli kar yağışlı
🔹 Malatya: 3°C, Kar yağışlı
🔹 Van: 6°C, Güney çevrelerinde kuvvetli kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu’da Kuvvetli Yağmur
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgede aralıklı yağmur beklenirken, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı görülecek. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
🔹 Diyarbakır: 6°C, Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu
🔹 Gaziantep: 8°C, Aralıklı yağmurlu
🔹 Mardin: 4°C, Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu
🔹 Şanlıurfa: 8°C, Aralıklı yağmurlu
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