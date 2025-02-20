CANLI | Hazır olun: Sibirya soğukları İstanbul’da 3 gün sürecek! MGM'den 20 il için sarı alarm! Kar 40 cm olacak

08:19 20 Şubat 2025

İstanbul, dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beklenmedik bir sakinlik yaşadı. Özellikle D-100 kara yolu ve TEM otoyolu gibi önemli güzergahlar, alışık olunan yoğunluklardan çok daha boş geçti. Bu süreçte, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu sadece yüzde 30 seviyelerinde kaldı.

Dün başlayan kar yağışı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar, sürücüler üzerinde etkili oldu. Kar nedeniyle birçok araç sahibi, yolların tehlikeli olabileceğini düşünerek özel araçlarıyla trafiğe çıkmamayı tercih etti. Özellikle İstanbul’un ana yollarında, normalde görülen yoğunluğun aksine büyük bir sakinlik hakimdi. D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda araç trafiği oldukça rahattı. İstanbul trafiğinde sabah saatlerinde ölçülen yoğunluk oranı ise sadece yüzde 30 olarak kaydedildi.