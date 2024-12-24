Asgari Ücret 2025 ZAM HESABI TAMAM! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? İşte brüt, net maaş tablosu

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bu akşam yapıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.





Buna göre 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği 700 liradan bin liraya çıktı.





OLASI ZAM SENARYOLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."