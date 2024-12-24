Asgari Ücret 2025 ZAM HESABI TAMAM! Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? İşte brüt, net maaş tablosu

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirlendi.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bu akşam yapıldı.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği 700 liradan bin liraya çıktı.
OLASI ZAM SENARYOLARI
TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:
"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? Merak edilenleri A Haber muhabir İslim İstanbullu'nun konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.
HÜKÜMET ENFLASYONU İŞARET EDİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona karşı çalışanların korunacağını belirtti. Ancak ekonomik istikrarın korunmasının da önemine dikkat çekildi.
ZAM SENARYOLARI NELER?
Yüzde 25 artış: 21.250 TL
Yüzde 30 artış: 22.100 TL
Yüzde 40 artış: 23.800 TL
Yüzde 50 artış: 25.500 TL
EKONOMİK VERİLERE GÖRE SENARYOLAR
2024 gerçekleşecek enflasyon (yüzde 44): 24.480 TL
2025 hedeflenen enflasyon (yüzde 21): 20.572 TL
Aritmetik ortalama (2024-2025): 22.527 TL
Mali müşavir Çetinkaya, yüzde 38'lik bir artışla asgari ücretin 23.500 TL seviyesinde açıklanabileceğini tahmin ediyor.
CUMHURBAŞKANINDAN İLAVE ARTIŞ BEKLENTİSİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararının ardından Cumhurbaşkanı'nın ilave artış yapabileceği de öngörülüyor. Nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
ESNAFLAR VE İŞVERENLER NASIL ETKİLENECEK?
Asgari ücret artışıyla birlikte; Bağ-Kur primi yüzde 38 artarsa, 8.200-8.300 TL olacak. Doğum ve askerlik borçlanmaları artacak. Vatandaşlara, mevcut asgari ücret üzerinden borçlanmalarını tamamlamaları tavsiye ediliyor.
Asgari ücret zammı, çalışanları sevindirecek ancak işverenler ve esnaflar üzerinde maliyet baskısı oluşturacak. Dördüncü toplantının ardından belirlenecek rakam, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirecek.
UZMANI A HABER'DE RAKAM VERDİ!
Öte yandan asgari ücrete ilişkin zam tartışmaları sürerken A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Asgari ücret toplantılarına katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, programda rakam vererek önemli noktalara değindi.
İŞTE O RAKAMLAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geldiği nokta itibarı ile geniş marj verirsek 23 bin TL ile 24.500 TL arasında, biraz daha dar bir bant tahmininde de 23-24 bin TL arasında olması kuvvetle muhtemel.
Asgari ücretin tespit edilmesinde enflasyon oranlarına bakılmıyor. Kamudaki işçilerin memurların toplu sözleşmesinde 6 aylık oransal zamlar var bir de enflasyonu aşması durumunda enflasyon farkları var. Ancak asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon doğrudan dikkate alınır diye bir husus yok.
Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, ücretlilerin genel durumuna bakılarak tespit edilir deniyor. Tabi masada asgari ücret tespit edilirken, enflasyon oranları, büyüme oranları ve iş gücü piyasalarındaki durum tüm bunlar etraflıca tartışılıp öyle belli oluyor.
3 Ocak'ta aralık ayı TÜFE'si açıklanacak ancak o ülkemizde emeklilerin ve memurların aylıklarını belirleyen bir unsur olduğu için ve toplu sözleşme ve mevzuatla bağlı olduğu için 3 Ocak'ta ona bakılıyor. Bakanlıklar kendi aralarında da iş birliği yapıyor. 10 Aralık'ta asgari ücretin ilk toplantısı yapılmıştı, Çalışma Bakanlığı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı bir toplantı yapıldı. En az asgari ücret kadar önemliydi. Biraz önce bahsettiğim ulusal ve yerel tüm marketlerin temsilcileri oradaydı. Orada her iki bakan da asgari ücrete yapılacak bir artışı gerekçe göstererek ürün fiyatında artış yapacakların gözünün yaşına bakılmayacağını ifade etmişlerdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda biliyorsunuz TİSK var, TİSK Başkanı Akkol'un biraz daha emek tarafından baktığını söyleyebiliriz. 2022 ve 2023 yılında asgari ücrete sene başında yıllık artış yapılmış ama sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti "Yıl içinde ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bir artış yapılır" demişti. Normalde hem 2022 hem de 2023'te ara zam yapılmış ve buna işverenler onay vermişti. Aslında çok nadirdi oy birliği ile asgari ücret tespiti yapıldığı. Bu anlamda işverenlerin bakış açısının, en azından masada olanların, ama işverenlerin emek tarafından baktığını ifade edebilirim.