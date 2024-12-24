MSÜ 2025 sınav başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM MSÜ sınav takvimi...

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi açıklandı. Takvimde yer alan önemli sınavlardan biri de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı oldu. Adaylar MSÜ 2025 sınavına başvuru tarihleri, başvuru ücreti ve sınav günü gibi detayları merakla araştırıyor. MSÜ sınavına katılacak adaylar için başvuru tarihleri ve ücret bilgileri de netleşmiş durumda. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...