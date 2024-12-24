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MSÜ 2025 sınav başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM MSÜ sınav takvimi...

ÖSYM, 2025 sınav takvimini açıkladı. Takvimde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için başvuru ve sınav tarihleri de yer aldı. Adaylar yeni yıla girmeden önce MSÜ 2025 başvuru tarihinin ve başvuru ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ayrıca 2025 MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı da en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:52
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MSÜ 2025 sınav başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM MSÜ sınav takvimi...

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi açıklandı. Takvimde yer alan önemli sınavlardan biri de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı oldu. Adaylar MSÜ 2025 sınavına başvuru tarihleri, başvuru ücreti ve sınav günü gibi detayları merakla araştırıyor. MSÜ sınavına katılacak adaylar için başvuru tarihleri ve ücret bilgileri de netleşmiş durumda. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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MSÜ 2025 Başvuru Tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvuru süreci 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihler arasında başvuru yapan adaylar, MSÜ sınavına katılma hakkı elde edecek.

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Başvuru Ücreti Hakkında Bilgiler

MSÜ 2025 başvuru ücreti henüz duyurulmadı. Ancak, başvuru kılavuzu yayımlandığında ücret bilgisi de açıklandığında haberimize eklenecek. Adayların bu bilgiyi takip etmeleri önemli.

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MSÜ 2025 Sınav Tarihi

Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, başvurularını tamamlayan adaylar için önemli bir aşama olacak.

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Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

MSÜ sınavı sonrası merakla beklenen sonuçlar ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını bu tarihte öğrenebilecekler.

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