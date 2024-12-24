MSÜ 2025 sınav başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM MSÜ sınav takvimi...

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi açıklandı. Takvimde yer alan önemli sınavlardan biri de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı oldu. Adaylar MSÜ 2025 sınavına başvuru tarihleri, başvuru ücreti ve sınav günü gibi detayları merakla araştırıyor. MSÜ sınavına katılacak adaylar için başvuru tarihleri ve ücret bilgileri de netleşmiş durumda. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
MSÜ 2025 Başvuru Tarihleri
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvuru süreci 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihler arasında başvuru yapan adaylar, MSÜ sınavına katılma hakkı elde edecek.
Başvuru Ücreti Hakkında Bilgiler
MSÜ 2025 başvuru ücreti henüz duyurulmadı. Ancak, başvuru kılavuzu yayımlandığında ücret bilgisi de açıklandığında haberimize eklenecek. Adayların bu bilgiyi takip etmeleri önemli.
MSÜ 2025 Sınav Tarihi
Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, başvurularını tamamlayan adaylar için önemli bir aşama olacak.