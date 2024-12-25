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AK Parti Grup Toplantısı bugün mü, saat kaçta? AK Parti Grup Toplantısı gündem maddeleri

25 Aralık AK Parti Grup Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli kararların alındığı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. AK Parti’nin politikalarını belirleyen bu toplantının saati ve zamanı merak konusu oldu. İşte 25 Aralık AK Parti Grup Toplantısı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:18
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AK Parti Grup Toplantısı bugün mü, saat kaçta? AK Parti Grup Toplantısı gündem maddeleri

Bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı, ülke gündeminin önemli başlıklarıyla dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıda vereceği mesajlar, özellikle ekonomik ve dış politikadaki gelişmelerin yönünü etkileyebilir. Peki AK Parti Grup Toplantısı bugün mü, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (A Haber Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (A Haber Foto Arşiv)

AK Parti Grup Toplantısı Saat Kaçta?

Bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı, bugün saat 12.00'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (A Haber Foto Arşiv)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (A Haber Foto Arşiv)

AK Parti Grup Toplantısı Gündem Maddeleri Neler?

Toplantıda Suriye başta olmak üzere, emekli memur zammı, terörle mücadele, İsrail-Filistin meselesi gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın bu konularda yapacağı açıklamalar, özellikle ekonomik ve dış politikadaki gelişmeleri şekillendirecek.

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