AK Parti Grup Toplantısı bugün mü, saat kaçta? AK Parti Grup Toplantısı gündem maddeleri

Bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı, ülke gündeminin önemli başlıklarıyla dikkat çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıda vereceği mesajlar, özellikle ekonomik ve dış politikadaki gelişmelerin yönünü etkileyebilir. Peki AK Parti Grup Toplantısı bugün mü, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (A Haber Foto Arşiv)

AK Parti Grup Toplantısı Gündem Maddeleri Neler?

Toplantıda Suriye başta olmak üzere, emekli memur zammı, terörle mücadele, İsrail-Filistin meselesi gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın bu konularda yapacağı açıklamalar, özellikle ekonomik ve dış politikadaki gelişmeleri şekillendirecek.