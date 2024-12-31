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31 Aralık 2024 yılbaşında hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar için tarih verildi!

Yeni yıl arifesinde, tüm Türkiye genelinde hava durumu detayları belli oldu. Sisli sabahlar ve yer yer bulutlu gökyüzü, ülkenin bölgelerine göre farklı hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Yılın son gününde dışarıda plan yapanlar yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte 31 Aralık 2024 Türkiye geneli hava durumu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:34
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31 Aralık 2024 yılbaşında hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a kar için tarih verildi!

Yılbaşının gelmesiyle birlikte dışarıda plan yapanlar hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Yeni yıla kar yağışı ile girmek isteyenler yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Trabzon dışında kar yağışı beklenmiyor. Yılbaşında İstanbul yeni yıla yağışsız merhaba diyecek, hava sıcaklığı ise 11 dereceyi bulacak. Ankara ve İzmir'de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini hissettirecek.

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildiİstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul yeni yıla yağışsız merhaba diyecek. Yeni yılın ilk haftasında İstanbul'da yağış beklenmezken 7 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışının 15 gün süreyle etkili olacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, parçalı ve çok bulutlu bir görünümün hakim olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don ve sis hayatı olumsuz etkileyebilir.

Meteoroloji Hava Durumu (AA)Meteoroloji Hava Durumu (AA)

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyrediyor

Yılbaşının ilk haftasında İstanbul'da yağış beklenmiyor. Ancak 7 Ocak tarihinden itibaren kar yağışı tahmin ediliyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışının 15 gün boyunca etkisini sürdüreceği söyleniyor. Marmara'da gökyüzü yer yer bulutlu, zaman zaman da sis etkili oluyor. Sıcaklıklar ise bölgede en fazla 10-11 derece seviyelerinde seyrediyor. Benzer hava koşullarının çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Ancak iç kesimlerde sis sabah saatlerinde görüş mesafesini azaltabilir.

Meteoroloji Hava Durumu (AA)Meteoroloji Hava Durumu (AA)

Buzlanma Ve Don Olayına Dikkat! Çığ Uyarısı

Sis ve pus, İç Anadolu'nun sabah manzarasını şekillendiriyor. Bulutlu gökyüzü gün boyunca etkili olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ila 7 derece arasında seyredecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunduğu vurgulanıyor. Yetkililer, bölgede yaşayanları ve seyahat edecekleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yerel Yağışlar Etkili Olacak

Karadeniz Bölgesi'nde bulutlu bir hava görülürken, doğu kesimlerde yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Ordu çevrelerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayına dikkat!

31 Aralık Yılbaşı Türkiye Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Hava DurumuMeteoroloji Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Hava DurumuMeteoroloji Hava Durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Hava DurumuMeteoroloji Hava Durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunu kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Meteoroloji Hava DurumuMeteoroloji Hava Durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

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