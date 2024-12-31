31 Aralık 2024 yılbaşında hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a kar için tarih verildi!

Yılbaşının gelmesiyle birlikte dışarıda plan yapanlar hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Yeni yıla kar yağışı ile girmek isteyenler yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Trabzon dışında kar yağışı beklenmiyor. Yılbaşında İstanbul yeni yıla yağışsız merhaba diyecek, hava sıcaklığı ise 11 dereceyi bulacak. Ankara ve İzmir'de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini hissettirecek.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul yeni yıla yağışsız merhaba diyecek. Yeni yılın ilk haftasında İstanbul'da yağış beklenmezken 7 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışının 15 gün süreyle etkili olacağı tahmin ediliyor.
UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, parçalı ve çok bulutlu bir görünümün hakim olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don ve sis hayatı olumsuz etkileyebilir.
Yılbaşının ilk haftasında İstanbul'da yağış beklenmiyor. Ancak 7 Ocak tarihinden itibaren kar yağışı tahmin ediliyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışının 15 gün boyunca etkisini sürdüreceği söyleniyor. Marmara'da gökyüzü yer yer bulutlu, zaman zaman da sis etkili oluyor. Sıcaklıklar ise bölgede en fazla 10-11 derece seviyelerinde seyrediyor. Benzer hava koşullarının çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava hakim. Ancak iç kesimlerde sis sabah saatlerinde görüş mesafesini azaltabilir.
Sis ve pus, İç Anadolu'nun sabah manzarasını şekillendiriyor. Bulutlu gökyüzü gün boyunca etkili olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ila 7 derece arasında seyredecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunduğu vurgulanıyor. Yetkililer, bölgede yaşayanları ve seyahat edecekleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Karadeniz Bölgesi'nde bulutlu bir hava görülürken, doğu kesimlerde yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Ordu çevrelerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayına dikkat!
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin doğusunu kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu