31 Aralık 2024 yılbaşında hava durumu nasıl olacak? İstanbul’a kar için tarih verildi!

Meteoroloji Hava Durumu (AA) Buzlanma Ve Don Olayına Dikkat! Çığ Uyarısı Sis ve pus, İç Anadolu'nun sabah manzarasını şekillendiriyor. Bulutlu gökyüzü gün boyunca etkili olacak. Gündüz sıcaklıklar 4 ila 7 derece arasında seyredecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunduğu vurgulanıyor. Yetkililer, bölgede yaşayanları ve seyahat edecekleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yerel Yağışlar Etkili Olacak Karadeniz Bölgesi'nde bulutlu bir hava görülürken, doğu kesimlerde yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Ordu çevrelerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayına dikkat! 31 Aralık Yılbaşı Türkiye Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Hava Durumu MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu