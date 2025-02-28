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Bursa'da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta? Bursa Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Ramazan-ı Şerif ayında oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Bursa'da yaşayanlar için gün gün iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki Bursa'da sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2025 Bursa imsakiyesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 23:46 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:49
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Bursa’da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta? Bursa Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan devam ediyor. 81 ilde Ramazan ayının manevi huzuru yaşanırken, milyonlarca Müslüman iftar ve teravih saatlerini araştırıyor. Türkiye genelinde tüm illerin iftar vakitleri açıklandı. Peki Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? İşte Bursa Ramazan imsakiyesi

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Bursa Sahur, İftar ve Teravih Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde Türkiye genelinde 81 il için 29 günlük Ramazan imsakiyesini duyurdu. Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı saatleri de illere göre değişiklik gösterecek. Bursa'da Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitleri şu şekilde olacak:

11 Mart Salı: İmsak: 05:52 Akşam: 19:13 Yatsı: 20:31

12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:50 Akşam: 19:14 Yatsı: 20:32

13 Mart Perşembe: İmsak: 05:48 Akşam: 19:15 Yatsı: 20:33

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