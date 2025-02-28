Bursa’da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta? Bursa Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan devam ediyor. 81 ilde Ramazan ayının manevi huzuru yaşanırken, milyonlarca Müslüman iftar ve teravih saatlerini araştırıyor. Türkiye genelinde tüm illerin iftar vakitleri açıklandı. Peki Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? İşte Bursa Ramazan imsakiyesi…
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde Türkiye genelinde 81 il için 29 günlük Ramazan imsakiyesini duyurdu. Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı saatleri de illere göre değişiklik gösterecek. Bursa'da Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitleri şu şekilde olacak:
11 Mart Salı: İmsak: 05:52 Akşam: 19:13 Yatsı: 20:31
12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:50 Akşam: 19:14 Yatsı: 20:32
13 Mart Perşembe: İmsak: 05:48 Akşam: 19:15 Yatsı: 20:33
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