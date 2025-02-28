Bursa’da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta? Bursa Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan devam ediyor. 81 ilde Ramazan ayının manevi huzuru yaşanırken, milyonlarca Müslüman iftar ve teravih saatlerini araştırıyor. Türkiye genelinde tüm illerin iftar vakitleri açıklandı. Peki Bursa'da iftar saat kaçta açılacak? İşte Bursa Ramazan imsakiyesi…