ASEAN nedir, açılımı ne? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi olan devletler kimler?

ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği), 8 Ağustos 1967'de Endonezya , Malezya , Tayland , Filipinler ve Singapur'un dışişleri bakanlarının Bangkok'ta imzaladıkları beş maddelik bir bildirgeyle kurulmuştur. Bu bildirgede, örgütün amacının bölgesel barış ve istikrarı sağlamak, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel ve teknik işbirliğini artırmak olduğu vurgulanmıştır. ASEAN adalet, hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygı çerçevesinde bölgedeki ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

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ASEAN'ın Büyüyen Etkisi

Zaman içinde ASEAN, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte daha çok ekonomik işbirliği ön plana çıkaran bir platform haline gelmiştir. 1976'da imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması (ASEAN TAC) ve 1995'te kabul edilen Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması (SEANWFZ) gibi tarihi adımlar, ASEAN'ı sadece bir diyalog platformu değil, aynı zamanda yasal olarak bağlayıcı bir örgüt haline getirmiştir.

Bölgesel güvenlik ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi, ASEAN'ın temel hedeflerinden biri olmuştur. 2005'te yapılan Kuala Lumpur Zirvesi, ASEAN Şartı'nın kabulü ile daha kurumsal bir yapıya bürünmesini sağlamış ve ASEAN Topluluğunun (ASEAN Community) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu topluluk, üç ana bileşen üzerine şekillenmiştir: Güvenlik, Ekonomi ve Sosyo-Kültürel alanlar.