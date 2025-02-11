ASEAN nedir, açılımı ne? Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi olan devletler kimler?

ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği), 8 Ağustos 1967'de Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un dışişleri bakanlarının Bangkok'ta imzaladıkları beş maddelik bir bildirgeyle kurulmuştur. Bu bildirgede, örgütün amacının bölgesel barış ve istikrarı sağlamak, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel ve teknik işbirliğini artırmak olduğu vurgulanmıştır. ASEAN adalet, hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygı çerçevesinde bölgedeki ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir.
Kuruluş Tarihi: 1967
Merkezi: Cakarta
Genel Sekreteri: Le Dato Lim Jock Hoi
Üye Ülkeler:
Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur (kurucu üyeler), Bruney (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) ve Kamboçya (1999)
ASEAN'ın Büyüyen Etkisi
Zaman içinde ASEAN, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte daha çok ekonomik işbirliği ön plana çıkaran bir platform haline gelmiştir. 1976'da imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması (ASEAN TAC) ve 1995'te kabul edilen Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması (SEANWFZ) gibi tarihi adımlar, ASEAN'ı sadece bir diyalog platformu değil, aynı zamanda yasal olarak bağlayıcı bir örgüt haline getirmiştir.
Bölgesel güvenlik ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi, ASEAN'ın temel hedeflerinden biri olmuştur. 2005'te yapılan Kuala Lumpur Zirvesi, ASEAN Şartı'nın kabulü ile daha kurumsal bir yapıya bürünmesini sağlamış ve ASEAN Topluluğunun (ASEAN Community) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu topluluk, üç ana bileşen üzerine şekillenmiştir: Güvenlik, Ekonomi ve Sosyo-Kültürel alanlar.
ASEAN ve Küresel Ekonomi
2015'te ASEAN Ekonomik Topluluğu (AEC) kuruldu ve bölgedeki ülkeler arasında serbest ticaretin önünü açacak düzenlemeler hayata geçirildi. ASEAN, dünya ekonomisinin önemli oyuncularından biri olma yolunda büyük bir adım attı. 625 milyonluk bir nüfus, ASEAN ülkelerini tek bir pazar haline getirdi. Bu entegrasyon sayesinde, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı arttı, üretim maliyetleri düştü ve bölgedeki ticaret hacmi önemli ölçüde büyüdü.
ASEAN'ın Türkiye ile İlişkileri
Türkiye, ASEAN ile 1999 yılında kurumsal ilişkiler geliştirmeye karar vermiştir. Türkiye, 2010 yılında ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na taraf olmuş ve 2015 yılında ASEAN ile Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) tesis etmiştir. Bu anlaşma, Türkiye'nin ASEAN ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
ASEAN ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle 2019 yılında ASEAN-Türkiye Ortak Sektörel İşbirliği Komitesi'nin kurulmasıyla daha da derinleşmiştir. Türkiye, ASEAN ülkeleriyle işbirliği alanlarını belirleyerek bölgedeki ekonomik ve ticari ilişkilerini daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye-ASEAN İşbirliği ve Gelecek Perspektifi
ASEAN ile yapılan Sektörel Diyalog Ortaklığı çerçevesinde, Türkiye'nin Güneydoğu Asya bölgesindeki görünürlüğü arttı ve bölgesel ticaret hacminin artırılması hedeflendi. Türkiye, ASEAN ile kurduğu işbirliği sayesinde bölge ülkeleriyle olan ticaret dengesini düzeltmeyi ve 2023 hedeflerine ulaşmayı planlamaktadır.