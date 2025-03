İstanbul bayram namazı vakti - Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

İstanbul'da Bayram Namazı Saat Kaçta? (AA)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Birinci Rekatın Kılınışı

İmam sesli olarak, cemaat ise içinden "Allahu ekber" diyerek iftitah tekbirini alır. Eller kulak hizasına kaldırılır ve göğüs hizasında bağlanır.

Ardından herkes içinden Sübhaneke duasını okur.

İmamla birlikte üç zait (fazladan) tekbir alınır:

↪ Her bir "Allahu ekber" ifadesiyle eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.

↪ Üçüncü tekbirin ardından eller yeniden bağlanır.

Daha sonra imam sesli şekilde Fatiha Suresi'ni ve bir zammı sureyi okur, cemaat sessizce dinler.

Rükuya eğilinir, üç kez "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.

"Semiallâhu limen hamideh, Rabbenâ leke'l-hamd" denilerek doğrulunur.

Ardından iki secde yapılır, her bir secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" okunur.

İkinci rekata kalkılır.