İstanbul bayram namazı vakti - Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

İstanbul'da Ramazan Bayram Namazı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü sabah saatlerinde eda edilecek. Bayram namazı, Şevval ayının ilk günü (bayramın birinci günü) sabahında kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalar doğrultusunda İstanbul için 2025 yılına ait bayram namazı vakti açıklandı.
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
Bayram namazı, güneşin doğmasından yaklaşık 40 dakika sonra cemaatle birlikte kılınır. Diyanet'in resmi namaz vakitleri takvimine göre, İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı 07:22 itibarıyla eda edilebilecek.
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ⤵
Birinci Rekatın Kılınışı
İmam sesli olarak, cemaat ise içinden "Allahu ekber" diyerek iftitah tekbirini alır. Eller kulak hizasına kaldırılır ve göğüs hizasında bağlanır.
Ardından herkes içinden Sübhaneke duasını okur.
İmamla birlikte üç zait (fazladan) tekbir alınır:
↪ Her bir "Allahu ekber" ifadesiyle eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.
↪ Üçüncü tekbirin ardından eller yeniden bağlanır.
Daha sonra imam sesli şekilde Fatiha Suresi'ni ve bir zammı sureyi okur, cemaat sessizce dinler.
Rükuya eğilinir, üç kez "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.
"Semiallâhu limen hamideh, Rabbenâ leke'l-hamd" denilerek doğrulunur.
Ardından iki secde yapılır, her bir secdede üç defa "Sübhâne rabbiye'l-a'lâ" okunur.
İkinci rekata kalkılır.
İkinci Rekatın Kılınışı
İmam içinden besmele çeker ve sesli şekilde Fatiha Suresi ile bir zammı sure okur.
Cemaat yine sessizce imamı dinler.
Kur'an tilavetinden sonra rükuya gitmeden önce üç zait tekbir daha alınır:
↪ Her bir "Allahu ekber" ile eller kulak hizasına kaldırılır ve yana salınır.
Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz, doğrudan rükuya gidilir.
Rüku ve secdeler tamamlandıktan sonra oturulur.
Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.
Son olarak imam ve cemaat önce sağa, sonra sola dönerek "Esselâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verir ve namaz sona erer.
Namazın ardından imam ve cemaat birlikte 3 defa "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde bayram tekbirlerini getirilir.
Bu tekbirlerden sonra imam hutbe irad etmek üzere minbere çıkar. Bayram hutbesi okunur, ardından dua edilir ve cemaat bayramlaşmak üzere dağılır.