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Akılalmaz olay! "Hakkınızı helal edin" mesajı ortalığı karıştırdı: Ortaya çıkan manzara şoke etti

Pes dedirten olay, Karaman'da yaşandı. Yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ali Karabüber, evinde alkol içerken yakınlarına "Hakkınızı helal edin" diye mesaj attı. Karabüber'in bir süre sonra telefonlara çıkmaması üzerine yakınları büyük panik yaşayarak durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polisler Karabüber'i uyurken buldu. Ortaya çıkan manzara adeta şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 17.01.2025 00:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 00:50
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Akılalmaz olay! Hakkınızı helal edin mesajı ortalığı karıştırdı: Ortaya çıkan manzara şoke etti

Olay, saat 22.40 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi 1774 Sokakta 4 katlı binanın son katında meydana geldi.

İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA) İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA)

Ali Karabüber, iddiaya göre, evinde içki içerken yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı.

İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA) İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA)

Karabüber'in bir süre sonra telefonlara çıkmaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA) İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA)

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni aracılığıyla 4'üncü kattaki eve balkondan girdi. Ekipler, Karabüber'i yatağında uyurken buldu.

İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA) İçki içerken 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attı, itfaiye merdiveniyle girilen evde uyurken bulundu (Foto: DHA)

Uyandırılan Karabüber, sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

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