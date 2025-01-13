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Ankara'da AVM'de korkunç olay! Tavandan düşen içi korkunç şekilde can verdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 22:57
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Ankara’da AVM’de korkunç olay! Tavandan düşen içi korkunç şekilde can verdi

Ankara'da bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışan işçi tavanın çökmesi sonucu yürüyen merdivenlere düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamadı.

Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'da bir AVM'nin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışırken çökme nedeniyle yürüyen merdivenlere düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan Sezer P., bastığı zeminin çökmesiyle alt kattaki yürüyen merdivenlere düştü.

İŞÇİDEN ACI HABER!

İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçi Sezer P. hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da AVM’de korkunç olay! Tavandan düşen içi korkunç şekilde can verdi Ankara’da AVM’de korkunç olay! Tavandan düşen içi korkunç şekilde can verdi Ankara’da AVM’de korkunç olay! Tavandan düşen içi korkunç şekilde can verdi
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