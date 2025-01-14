Sakarya’da kan donduran olay! Sevgilisinin boğazından bıçakladı

2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açarak dehşet saçan T.T., 'Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.