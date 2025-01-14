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Sakarya'da kan donduran olay! Sevgilisinin boğazından bıçakladı

Sakarya'da daha önceki yıllarda sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katarak dehşet saçan kişi, Adapazarı'nda sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Özel harekat polisleri yaptığı operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 20:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:38
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Sakarya’da kan donduran olay! Sevgilisinin boğazından bıçakladı
SEVGİLİSİNİN BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açarak dehşet saçan T.T., 'Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sakarya'da vahşet! Sevgilisini defalarca bıçakladı (İHA)Sakarya'da vahşet! Sevgilisini defalarca bıçakladı (İHA)

Cezaevinden çıkan T.T. bu kez de Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı sevgilisi I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı.

Sakarya'da vahşet! Sevgilisini defalarca bıçakladı (İHA)Sakarya'da vahşet! Sevgilisini defalarca bıçakladı (İHA)

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, hastaneye sevk edildi.

Sakarya'da vahşet! Sevgilisini defalarca bıçakladı (İHA)Sakarya'da vahşet! Sevgilisini defalarca bıçakladı (İHA)

ÖZEL HAREKAT GÖZALTINA ALDI

Şüpheli, özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan I.A.'nın, kendisi için 3 farklı tarihte adeta şehri birbirine katan T.T. hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.

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