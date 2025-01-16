Karne almaya gitmek zorunlu mu, gitmezsek ne olur? Karne günü yoklama alınır mı?

17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 2024-2025 eğitim yılının birinci dönemini tamamlayacak. Yaz tatilinin başlangıcı olarak görülen bu özel gün öncesinde, öğrencilerin aklında bazı sorular belirdi. “Karne günü yoklama alınır mı?” ve “Karne almak zorunlu mu?” gibi konular, öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte karne günüyle ilgili merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

2024-2025 Eğitim yılı 1. Dönemi'nin sona ermesine birkaç gün kala, 17 Ocak 2025 Cuma günü karne dağıtımı yapılacak. Bu süreçle birlikte, karne almaya gitmekle ilgili bazı sorular gündeme geldi. Öğrenciler, "Karne almaya gitmezsek ne olur?" ve "Karne almaya gitmek zorunlu mu?" gibi konuları merak ediyorlar. İşte, bu sorulara dair tüm detaylar...

A Haber foto arşiv Karne Almaya Gitmek Zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda yapılmış özel bir açıklama bulunmuyor. Ancak, her okulun kendi yönetmeliklerine göre hareket ettiği biliniyor. Karne almaya gitmenin zorunlu olup olmadığı öğrencinin devamsızlık durumu ya da okul yönetiminin belirlediği prosedürlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, en sağlıklı bilgiyi almak için öğrencilerin kendi okullarıyla iletişim kurması önem taşıyor.