Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler 2025-2026 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği süreç hakkında detaylar netleşti. Anadolu, Fen ve Meslek liseleri için tercih, nakil ve kayıt işlemlerinin nasıl işleyeceğini adım adım derledik.
LİSE KAYITLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 8 Eylül'de başlayacak. Bu nedenle lise kayıtlarının bu tarihten önce tamamlanması gerekiyor. Tercih ve nakil süreçleri bittikten sonra, yani 14 Ağustos itibarıyla kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor.
TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ TAKVİMİ
Lise tercihleri 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listeleri 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
Ardından 1. ve 2. nakil başvuruları ile sonuçları 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Nakil işlemleri sona erdiğinde kayıt dönemi resmen başlayacak.
KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?
Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar, öğrencilerin e-okul sistemindeki yerleşimlerine göre otomatik olarak yapılıyor. Ancak velilerin kayıt için bazı belgeleri teslim etmesi gerekiyor.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
LGS puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değil)
Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter onaylı fotokopisi
Velilerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB sistemine girilmek üzere istenmektedir)
Son 6 ayda çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
Ebeveynler boşanmışsa velayet belgesi ve fotokopisi
Kayıt için gelen kişi velayet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi