Haberler Liste Haberleri Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?

Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin odaklandığı konu, lise kayıt tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu. Bu doğrultuda, lise kayıtlarının bu tarihten önce tamamlanması gerekiyor. Ayrıca Anadolu, Fen ve Meslek liseleri için tercih ve nakil dönemi takvimi de netleşti. İşte 2025-2026 eğitim yılı lise kayıt süreçlerine dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:15
ABONE OL
Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler 2025-2026 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği süreç hakkında detaylar netleşti. Anadolu, Fen ve Meslek liseleri için tercih, nakil ve kayıt işlemlerinin nasıl işleyeceğini adım adım derledik.

LGS SONUÇLARI...

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

LİSE KAYITLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 8 Eylül'de başlayacak. Bu nedenle lise kayıtlarının bu tarihten önce tamamlanması gerekiyor. Tercih ve nakil süreçleri bittikten sonra, yani 14 Ağustos itibarıyla kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ TAKVİMİ

Lise tercihleri 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu süreç tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listeleri 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Ardından 1. ve 2. nakil başvuruları ile sonuçları 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Nakil işlemleri sona erdiğinde kayıt dönemi resmen başlayacak.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar, öğrencilerin e-okul sistemindeki yerleşimlerine göre otomatik olarak yapılıyor. Ancak velilerin kayıt için bazı belgeleri teslim etmesi gerekiyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

LGS puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değil)

Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter onaylı fotokopisi

Velilerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB sistemine girilmek üzere istenmektedir)

Son 6 ayda çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

Ebeveynler boşanmışsa velayet belgesi ve fotokopisi

Kayıt için gelen kişi velayet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi

SON DAKİKA