Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve velinin odaklandığı konu, lise kayıt tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu. Bu doğrultuda, lise kayıtlarının bu tarihten önce tamamlanması gerekiyor. Ayrıca Anadolu, Fen ve Meslek liseleri için tercih ve nakil dönemi takvimi de netleşti. İşte 2025-2026 eğitim yılı lise kayıt süreçlerine dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:15 PAYLAŞ ABONE OL

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler 2025-2026 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihlerine çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği süreç hakkında detaylar netleşti. Anadolu, Fen ve Meslek liseleri için tercih, nakil ve kayıt işlemlerinin nasıl işleyeceğini adım adım derledik. LGS SONUÇLARI...

A Haber Foto Arşiv LİSE KAYITLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK? 2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 8 Eylül'de başlayacak. Bu nedenle lise kayıtlarının bu tarihten önce tamamlanması gerekiyor. Tercih ve nakil süreçleri bittikten sonra, yani 14 Ağustos itibarıyla kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor.