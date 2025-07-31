Üniversitelerde ikinci öğretim kapandı mı? 2025 YKS tercihlerinde ikinci öğretim seçilebilecek mi, son durum ne?

YÖK Başkanı Erol Özvar, ikinci öğretim programlarının kapatılmasının üniversitelerde program kalitesini yükseltmek adına atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı. Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur" ifadelerini kullandı.
Bu karar kapsamında, devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarına son verildi. Ancak vakıf üniversitelerinde durum farklı olacak; ikinci öğretim programları yerine, istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun yeni programların geliştirilmesi hedefleniyor.
Vakıf Üniversiteleri İçin Yeni Planlama Çağrısı
YÖK Başkanı Özvar, vakıf üniversitelerinin 2025-2026 eğitim yılı planlamalarını ikinci öğretim programları yerine yeni mesleki ve istihdama uygun programlar doğrultusunda yapmalarını beklediklerini belirtti. Bu adımın, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma şansını artırmayı amaçladığı vurgulandı.
80 Bin Öğrenci İkinci Öğretime Yerleşmişti
2023 yılında 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Özvar'ın açıklamalarıyla birlikte bu sayının artık devlet üniversitelerinde geçerli olmayacağı kesinleşti. Ayrıca, mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimler gibi alanlarda kontenjan azaltma kararı da alınarak eğitim kalitesinin artırılması hedeflendi.
İkinci Öğretim Nedir?
İkinci öğretim, Türkiye'de üniversitelerde genellikle mesai saatleri dışında, akşamları veya hafta sonları verilen eğitim programlarını ifade eder. Bu programlar, çalışma saatleri içinde eğitim alamayan veya farklı sebeplerle normal öğretim saatlerine uyamayan öğrencilere yönelik düzenlenir.
Esnek yapısıyla öğrencilerin eğitim ve çalışma hayatını dengelemelerine olanak tanıyan ikinci öğretim programları, tercih edecek adayların üniversitelerin resmi web sitelerinden ve ÖSYM'den güncel bilgileri takip etmeleri önem taşıyor.