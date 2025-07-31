Üniversitelerde ikinci öğretim kapandı mı? 2025 YKS tercihlerinde ikinci öğretim seçilebilecek mi, son durum ne?

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte adayların gündeminde ikinci öğretim programlarının durumu öne çıktı. “İkinci öğretimler kapatıldı mı?” sorusuna yanıt arayan binlerce öğrenci için YÖK Başkanı Erol Özvar’dan 2025-2026 akademik yılına dair önemli bir açıklama geldi. İşte ikinci öğretim programlarıyla ilgili merak edilen ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 31.07.2025 14:37 PAYLAŞ ABONE OL

YÖK Başkanı Erol Özvar, ikinci öğretim programlarının kapatılmasının üniversitelerde program kalitesini yükseltmek adına atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı. Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur" ifadelerini kullandı.

A Haber Foto Arşiv Bu karar kapsamında, devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarına son verildi. Ancak vakıf üniversitelerinde durum farklı olacak; ikinci öğretim programları yerine, istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun yeni programların geliştirilmesi hedefleniyor.