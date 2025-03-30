İSPARK bayramda ücretsiz mi? İstanbul’da İSPARK bayramda bedava mı?

İstanbul'da bayram tatili boyunca, İSPARK otoparklarının ücretli olup olmayacağı yüz binlerce vatandaşın merak ettiği bir konu haline geliyor. Yol üstü parklar, açık otoparklar ve çok katlı otoparklar ile İstanbul halkına hizmet veren İSPARK Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Peki bu yıl bayramda İSPARK ücretsiz olacak mı?
İSPARK OTOPARKLARI ÜCRETSİZ DEĞİL
İstanbul'da bayram boyunca İSPARK otoparkları ücretsiz değildir. Ancak İSPARK'ın zaman zaman sunduğu bazı özel kampanyalar doğrultusunda belirli sürelerle ücretsiz park imkanı sağlanabiliyor.
Örneğin yol üstü otoparklarda günde 2 saat, bariyerli otoparklarda ise günde 4 saat ücretsiz park etme imkanı bulunuyor. Ancak bu uygulama, bayram günleri için özel bir ücretsiz park düzenlemesini kapsamıyor. Yani, İSPARK otoparklarında bayram süresince park ücretleri geçerli olacak.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da bayram boyunca toplu taşıma kullanımı ile ilgili de bazı düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı duyuruldu. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında da önemli bir gelişme yaşandı.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İETT, Ramazan Bayramı boyunca İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğini açıkladı. 30 Mart ile 1 Nisan arasındaki süre zarfında kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la yapılan yolculuklar herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilebilecek.