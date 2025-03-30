Haberler Liste Haberleri İSPARK bayramda ücretsiz mi? İstanbul'da İSPARK bayramda bedava mı?

İSPARK bayramda ücretsiz mi? İstanbul'da İSPARK bayramda bedava mı?

İstanbul'da milyonlarca vatandaşın bayramın 1. günü en çok araştırdığı konulardan biri İSPARK otoparklarının bayramda ücretsiz olup olmayacağı oluyor. Yol üstü parklar, açık otoparklar ve çok katlı otoparklarla İstanbul halkına hizmet veren İSPARK, bayram tatilinde park ücretlerinin nasıl olacağına dair merakları gidermek adına açıklama yaptı. Peki İSPARK bayramda ücretsiz olacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 12:24
ABONE OL
İSPARK bayramda ücretsiz mi? İstanbul’da İSPARK bayramda bedava mı?

İstanbul'da bayram tatili boyunca, İSPARK otoparklarının ücretli olup olmayacağı yüz binlerce vatandaşın merak ettiği bir konu haline geliyor. Yol üstü parklar, açık otoparklar ve çok katlı otoparklar ile İstanbul halkına hizmet veren İSPARK Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Peki bu yıl bayramda İSPARK ücretsiz olacak mı?

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

İSPARK OTOPARKLARI ÜCRETSİZ DEĞİL

İstanbul'da bayram boyunca İSPARK otoparkları ücretsiz değildir. Ancak İSPARK'ın zaman zaman sunduğu bazı özel kampanyalar doğrultusunda belirli sürelerle ücretsiz park imkanı sağlanabiliyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Örneğin yol üstü otoparklarda günde 2 saat, bariyerli otoparklarda ise günde 4 saat ücretsiz park etme imkanı bulunuyor. Ancak bu uygulama, bayram günleri için özel bir ücretsiz park düzenlemesini kapsamıyor. Yani, İSPARK otoparklarında bayram süresince park ücretleri geçerli olacak.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da bayram boyunca toplu taşıma kullanımı ile ilgili de bazı düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı duyuruldu. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında da önemli bir gelişme yaşandı.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT, Ramazan Bayramı boyunca İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğini açıkladı. 30 Mart ile 1 Nisan arasındaki süre zarfında kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la yapılan yolculuklar herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilebilecek.

SON DAKİKA