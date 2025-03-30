İSPARK bayramda ücretsiz mi? İstanbul’da İSPARK bayramda bedava mı?

İstanbul'da bayram tatili boyunca, İSPARK otoparklarının ücretli olup olmayacağı yüz binlerce vatandaşın merak ettiği bir konu haline geliyor. Yol üstü parklar, açık otoparklar ve çok katlı otoparklar ile İstanbul halkına hizmet veren İSPARK Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Peki bu yıl bayramda İSPARK ücretsiz olacak mı?