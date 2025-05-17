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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, “19 Mayıs’ta ulaşım ücretsiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de otobüs, metro, Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi toplu taşıma araçlarının bayram günü ücretsiz olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Vatandaşlar, “Metrobüs bedava mı?”, “19 Mayıs’ta metro ücretli mi?” gibi sorularla internette aramalarını yoğunlaştırmış durumda. Peki 19 Mayıs İETT, Başkentray, İZBAN ve diğer toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak mı? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 19:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 19:46
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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar resmi tatil günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. "19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi?", "Metro ve Marmaray bedava mı?" soruları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü İETT, Başkentray, İZBAN ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte işleyişe ilişkin detaylar...

(A haber arşiv foto)(A haber arşiv foto)

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanan yolcular, 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin birinci fıkrası gereğince ücretsiz seyahat edebilecek.

(A haber arşiv foto)(A haber arşiv foto)

19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi?

19 Mayıs günü İETT otobüsleriyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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