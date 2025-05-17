19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar resmi tatil günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. "19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi?", "Metro ve Marmaray bedava mı?" soruları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü İETT, Başkentray, İZBAN ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte işleyişe ilişkin detaylar...

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19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nı kullanan yolcular, 4736 sayılı Kanun'un 1. maddesinin birinci fıkrası gereğince ücretsiz seyahat edebilecek.