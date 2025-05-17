19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl haftanın ilk günü olan pazartesiye denk geliyor. Resmi tatil ilan edilen bu özel günde sağlık hizmetlerinin durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Eczaneler 19 Mayıs'ta açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte sağlık hizmetlerine dair merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:09