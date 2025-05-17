19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?

Resmi tatil statüsünde yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. İlaç tedariği ve muayene ihtiyacı olan birçok kişi bu günde eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor.