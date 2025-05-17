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19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl haftanın ilk günü olan pazartesiye denk geliyor. Resmi tatil ilan edilen bu özel günde sağlık hizmetlerinin durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Eczaneler 19 Mayıs'ta açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte sağlık hizmetlerine dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:09
19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?

Resmi tatil statüsünde yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. İlaç tedariği ve muayene ihtiyacı olan birçok kişi bu günde eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor.

19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?

19 Mayıs'ta Nöbetçi Eczaneler Açık Olacak

Resmi tatil statüsünde olan 19 Mayıs Pazartesi günü, Türkiye genelinde tüm eczaneler kapalı olacak. Acil durumlar göz önünde bulundurularak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, yalnızca gün içerisinde acil ihtiyaçlara cevap vermek üzere açık tutulacak. Tatil nedeniyle kapalı olacak eczaneler, 20 Mayıs Salı günü itibarıyla yeniden rutin çalışma düzenine dönecek.

19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?

Vatandaşlar, yaşadıkları bölgeye göre en yakın nöbetçi eczaneyi Türkiye Eczacılar Birliği'nin resmi internet sitesi veya e-devlet üzerinden öğrenebilir. AVM'lerdeki eczaneler de dahil olmak üzere nöbet sistemi dışında kalan eczaneler hizmet vermeyecek.

19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?

Sağlık Ocakları ve Poliklinikler Kapalı Olacak

19 Mayıs'ta aile sağlığı merkezleri ve hastane poliklinikleri kapalı olacak. Randevulu muayene işlemleri yapılmayacak. Herhangi bir rahatsızlık durumunda ise vatandaşlar acil servislerden hizmet alabilecek.

19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?

Acil Servisler 7 Gün 24 Saat Açık

Tatil günlerinde sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına devlet ve özel hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak hizmet veriyor. 19 Mayıs boyunca acil bir sağlık sorunu yaşanması halinde en yakın hastanenin acil servis bölümünden destek alabilirsiniz.

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