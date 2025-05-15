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BENZİN, MAZOT FİYATI: Akaryakıt fiyatları bugün değişti! 15 Mayıs 2025 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Dün benzine yapılan zamın ardından, bugün de motorine zam geldi. 15 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla motorinin litre fiyatı arttı. Zamlı tarife gece yarısında itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:30
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BENZİN, MAZOT FİYATI: Akaryakıt fiyatları bugün değişti! 15 Mayıs 2025 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petroldeki küresel fiyat dalgalanmaları Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamlar sonrası benzin ve motorin fiyatları değişti. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları değişti. Motorine zam geldi (A Haber Foto Arşiv)Akaryakıt fiyatları değişti. Motorine zam geldi (A Haber Foto Arşiv)

Motorine Ne Kadar Zam Geldi?

Dün (14 Mayıs 2025) benzin fiyatlarına 1 lira 50 kuruşluk zam yapılmıştı. 15 Mayıs 2025 bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha eklendi. Motorin litre fiyatına 1 lira 83 kuruşluk zam yapıldı. Yeni zamlı tarife, gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatları değişti. Motorine zam geldi (A Haber Foto Arşiv)Akaryakıt fiyatları değişti. Motorine zam geldi (A Haber Foto Arşiv)

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir

V/Max Kurşunsuz 95

V/Max Diesel

PO/gaz Otogaz

ISTANBUL (AVRUPA)

46.79 TL/LT

46.07 TL/LT

26.19 TL/LT

ISTANBUL (ANADOLU)

46.65 TL/LT

45.96 TL/LT

25.59 TL/LT

ANKARA

47.43 TL/LT

46.90 TL/LT

26.09 TL/LT

IZMIR

47.77 TL/LT

47.24 TL/LT

26.04 TL/LT

Akaryakıt fiyatları değişti. Motorine zam geldi (A Haber Foto Arşiv)Akaryakıt fiyatları değişti. Motorine zam geldi (A Haber Foto Arşiv)

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlem gören ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda rafinerilerce belirlenen fiyatlar, dağıtım şirketlerinin rekabet politikalarına göre şehirden şehre farklılık gösterebiliyor.



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