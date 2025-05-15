BENZİN, MAZOT FİYATI: Akaryakıt fiyatları bugün değişti! 15 Mayıs 2025 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petroldeki küresel fiyat dalgalanmaları Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamlar sonrası benzin ve motorin fiyatları değişti. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…