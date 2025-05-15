BENZİN, MAZOT FİYATI: Akaryakıt fiyatları bugün değişti! 15 Mayıs 2025 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petroldeki küresel fiyat dalgalanmaları Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamlar sonrası benzin ve motorin fiyatları değişti. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Dün (14 Mayıs 2025) benzin fiyatlarına 1 lira 50 kuruşluk zam yapılmıştı. 15 Mayıs 2025 bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha eklendi. Motorin litre fiyatına 1 lira 83 kuruşluk zam yapıldı. Yeni zamlı tarife, gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıdı.
|
Şehir
|
V/Max Kurşunsuz 95
|
V/Max Diesel
|
PO/gaz Otogaz
|
ISTANBUL (AVRUPA)
|
46.79 TL/LT
|
46.07 TL/LT
|
26.19 TL/LT
|
ISTANBUL (ANADOLU)
|
46.65 TL/LT
|
45.96 TL/LT
|
25.59 TL/LT
|
ANKARA
|
47.43 TL/LT
|
46.90 TL/LT
|
26.09 TL/LT
|
IZMIR
|
47.77 TL/LT
|
47.24 TL/LT
|
26.04 TL/LT
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlem gören ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda rafinerilerce belirlenen fiyatlar, dağıtım şirketlerinin rekabet politikalarına göre şehirden şehre farklılık gösterebiliyor.