Ege’de korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 Mayıs AFAD son depremler listesi!

AFAD verilerine göre, 22 Mayıs 2025 tarihinde Ege Denizi 'nde saat 06.19'da 6.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 35.80528 kuzey enlemi ve 25.95361 doğu boylamı olarak kaydedildi. Yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

"YAKLAŞIK 10 SANİYE BOYUNCA ÇOK NET ŞEKİLDE SALLANDIK"

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, Muğla'nın kıyı ilçelerinde panik yarattı. Ege Denizi'nde, Rodos ile Girit Adası arasında saat 06.19'da meydana gelen yaklaşık 6.0 büyüklüğündeki deprem, Marmaris başta olmak üzere Datça, Fethiye ve Bodrum gibi kıyı ilçelerinde net şekilde hissedildi. Sarsıntı yaklaşık 10 saniye sürdü.

Deprem sırasında Marmaris'te bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik, "Yaklaşık 10 saniye boyunca çok net şekilde sallandık. Vatandaşlar uykularından sarsıntıyla uyandı" dedi. Efecik, sabaha karşı yaşanan bu depremin, geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıya göre daha uzun ve etkili hissedildiğini vurguladı.

Efecik sözlerine şu şekilde devam etti:

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Türkiye kıyılarına 255 kilometre uzaklıkta, deniz içinde olduğunu açıkladı. Depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, Ege Denizi'nin sismik açıdan aktif olduğuna dikkat çekiyor. Rodos, Girit ve Santorini arasında kalan üçgende hem fay hatları hem de volkanik yapılar bulunuyor. Bilim insanları, Marmaris açıklarında deniz tabanında daha önce bir yanardağ yapısı tespit etmişti. Şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmamış olsa da yetkililer vatandaşlara artçılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.