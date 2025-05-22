Ege’de korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 Mayıs AFAD son depremler listesi!

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD DUYURDU
AFAD verilerine göre, 22 Mayıs 2025 tarihinde Ege Denizi'nde saat 06.19'da 6.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 35.80528 kuzey enlemi ve 25.95361 doğu boylamı olarak kaydedildi. Yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
"YAKLAŞIK 10 SANİYE BOYUNCA ÇOK NET ŞEKİLDE SALLANDIK"
Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, Muğla'nın kıyı ilçelerinde panik yarattı. Ege Denizi'nde, Rodos ile Girit Adası arasında saat 06.19'da meydana gelen yaklaşık 6.0 büyüklüğündeki deprem, Marmaris başta olmak üzere Datça, Fethiye ve Bodrum gibi kıyı ilçelerinde net şekilde hissedildi. Sarsıntı yaklaşık 10 saniye sürdü.
Deprem sırasında Marmaris'te bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik, "Yaklaşık 10 saniye boyunca çok net şekilde sallandık. Vatandaşlar uykularından sarsıntıyla uyandı" dedi. Efecik, sabaha karşı yaşanan bu depremin, geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıya göre daha uzun ve etkili hissedildiğini vurguladı.
Efecik sözlerine şu şekilde devam etti:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Türkiye kıyılarına 255 kilometre uzaklıkta, deniz içinde olduğunu açıkladı. Depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, Ege Denizi'nin sismik açıdan aktif olduğuna dikkat çekiyor. Rodos, Girit ve Santorini arasında kalan üçgende hem fay hatları hem de volkanik yapılar bulunuyor. Bilim insanları, Marmaris açıklarında deniz tabanında daha önce bir yanardağ yapısı tespit etmişti. Şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmamış olsa da yetkililer vatandaşlara artçılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-22 05:57:13 38.18611 38.69639 11.67 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-05-22 05:26:42 38.10944 38.4025 6.93 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-05-22 05:09:25 39.18417 28.90694 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-05-22 05:02:32 37.20556 36.91472 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2025-05-22 04:54:02 39.21944 28.94528 6.39 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-22 04:38:45 40.85028 28.33917 9.52 ML 1.6 Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-22 04:34:01 38.08694 38.48389 11.31 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-05-22 04:09:34 39.16 28.32944 12.44 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-05-22 03:52:20 38.96417 37.36667 9.74 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:43:49 38.92556 26.04528 7.66 ML 1.4 Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir)
2025-05-22 03:43:31 39.09306 33.30778 7.0 ML 0.8 Kulu (Konya)
2025-05-22 03:35:22 38.37472 37.94056 11.98 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2025-05-22 03:29:30 38.94167 37.3775 7.05 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:21:37 36.98583 27.99306 7.1 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla)
2025-05-22 03:14:56 37.00944 30.70694 6.16 ML 1.0 Kepez (Antalya)
2025-05-22 02:59:25 38.08333 36.56028 7.25 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-22 02:54:53 38.22556 38.11861 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-22 02:53:12 37.02222 29.43639 7.0 ML 1.0 Gölhisar (Burdur)
2025-05-22 02:46:57 39.47139 25.90639 8.06 ML 1.6 Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-22 02:40:46 38.2425 38.78389 6.89 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-05-22 02:32:28 39.00083 27.9125 5.29 ML 0.9 Akhisar (Manisa)
2025-05-22 02:19:51 37.80722 27.34111 9.65 ML 1.3 Kuşadası (Aydın)
2025-05-22 02:12:27 39.385 26.3925 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [12.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-22 02:10:35 39.23833 28.93972 8.92 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-22 02:10:11 37.79972 27.80444 6.9 ML 1.1 Efeler (Aydın)
2025-05-22 02:09:01 40.77389 27.51694 14.13 ML 1.0 Marmara Denizi - [11.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-05-22 02:01:26 38.13778 37.01167 6.91 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-05-22 01:53:44 38.435 39.59667 6.13 ML 1.1 Maden (Elazığ)
2025-05-22 01:41:42 38.51889 38.02194 6.98 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-05-22 01:30:44 38.50611 38.03111 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2025-05-22 01:28:04 40.42639 32.89333 10.38 ML 1.1 Çubuk (Ankara)
2025-05-22 01:23:07 39.39 42.12667 7.0 ML 0.8 Karaçoban (Erzurum)
2025-05-22 01:17:50 37.92889 26.89722 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [15.98 km] Seferihisar (İzmir)
2025-05-22 01:17:46 37.09139 43.65111 8.72 ML 1.3 Amedi, Duhok (Irak) - [17.34 km] Çukurca (Hakkari)
2025-05-22 01:10:39 37.85389 27.63722 7.0 ML 2.2 Germencik (Aydın)
2025-05-22 01:09:49 40.79417 27.6175 12.66 ML 1.0 Marmara Denizi - [15.72 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)