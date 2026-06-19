CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yeğenlerini "en değerli emanetim" diyerek bağrına basan ünlü sanatçı Alişan, doğum gününde katıldığı canlı yayında gelen sürpriz telefonla duygusal anlar yaşadı.

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 1

2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı derin acısını yaşayan Alişan, o günden bu yana yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Onlara hem amcalık hem de babalık yapan ünlü sanatçı, doğum gününde katıldığı bir programda yeğenlerinden gelen sürpriz telefonla duygusal anlar yaşadı.

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 2

ALİŞAN'I AĞLATAN TELEFON

Telefonun diğer ucunda, merhum kardeşinin emaneti olan yeğeni Eyşan vardı.

Eyşan'ın, "Amcacığım doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim amcam olmuşsun" sözleri üzerine Alişan gözyaşlarına hakim olamadı. Boğazı düğümlenen ve konuşmakta zorlanan ünlü isim, duygularını "Seni çok seviyorum, öptüm" diyerek ifade edebildi.

Hemen ardından diğer yeğeni Ceylan'ın neşeli "İyi ki doğdun Ali" çıkışı ise stüdyoda hüzün ve tebessümü aynı anda yaşattı.

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 3

Canlı yayında yaşanan bu duygu dolu anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken, Alişan'a bir bir sürpriz de eşi Buse Varol'dan geldi.

Eşiyle olan mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan Buse Varol, gönderisine duygusal bir not düşmeyi ihmal etmedi.

Varol, paylaşıma şu notu ekledi: "Canım aşkım, iyi ki doğdun. Nice mutlu yaşların olsun çocuklarımızla. Seni seviyorum."

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 4

Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu alan bu romantik paylaşım, takipçileri tarafından "Maşallah, bir ömür mutluluklar" şeklinde yorumlanarak büyük beğeni topladı.

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 5

2018 yılında dünyaevine giren ve 2019'da oğulları Burak, 2021'de ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 6

"BU ŞARKI TAM SENLİK"

Son dönemde Z kuşağının müzik tercihlerini yakından takip eden Alişan'a en büyük destekçisi 16 yaşına giren yeğeni Eyşan olmuştu.

Amcasına, geçmiş yılların unutulmaz eserlerinden biri olan Yalçın Polat imzalı "Kadere Bak" şarkısını okuması için ısrarcı olan Eyşan, "Bu şarkı tam senin sesine uygun, mutlaka okumalısın" diyerek tavsiyede bulunmuştu.

Kadere bak dedirtti! Alişandan yeğenine büyük jest "KADERE BAK" DEDİRTTİ! ALİŞAN'DAN YEĞENİNE BÜYÜK JEST
Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 7

"GELİRİN YARISI SENİN"

Yeğeninin bu önerisine kulak veren Alişan, şarkıyı seslendirmek için harekete geçerek söz yazarıyla anlaştı. Ünlü şarkıcının, yeğeni Eyşan'a "Eğer bu şarkı tutarsa, gelirinin yarısı senin olsun" diyerek yaptığı büyük jest ise magazin dünyasında takdir topladı.

Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı 8

Alişan'ın heyecanla hazırlıklarına başladığı ve hayranlarının merakla beklediği "Kadere Bak" şarkısının sözleri ise şöyle:

"Kadere bak, bilmem neden beni buldu. Alıştırdı kendine, git gide ben oldu. Sökemiyorum içimden kök saldı Yüreğime... Zaman durdu, hayat durdu, aşk durdu. Kandırıyor beni, kandırıyor, yalanlarına inandırıyor. Duymuyor sözümü, kör ediyor gözümü. Aklımı çeliyor, bulandırıyor..."

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin