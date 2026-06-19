Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı

2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı derin acısını yaşayan Alişan, o günden bu yana yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Onlara hem amcalık hem de babalık yapan ünlü sanatçı, doğum gününde katıldığı bir programda yeğenlerinden gelen sürpriz telefonla duygusal anlar yaşadı.

ALİŞAN'I AĞLATAN TELEFON

Telefonun diğer ucunda, merhum kardeşinin emaneti olan yeğeni Eyşan vardı.

Eyşan'ın, "Amcacığım doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim amcam olmuşsun" sözleri üzerine Alişan gözyaşlarına hakim olamadı. Boğazı düğümlenen ve konuşmakta zorlanan ünlü isim, duygularını "Seni çok seviyorum, öptüm" diyerek ifade edebildi.

Hemen ardından diğer yeğeni Ceylan'ın neşeli "İyi ki doğdun Ali" çıkışı ise stüdyoda hüzün ve tebessümü aynı anda yaşattı.