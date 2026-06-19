Yeğenlerinden gelen telefon Alişan'ı ağlattı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yeğenlerini "en değerli emanetim" diyerek bağrına basan ünlü sanatçı Alişan, doğum gününde katıldığı canlı yayında gelen sürpriz telefonla duygusal anlar yaşadı.
2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı derin acısını yaşayan Alişan, o günden bu yana yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Onlara hem amcalık hem de babalık yapan ünlü sanatçı, doğum gününde katıldığı bir programda yeğenlerinden gelen sürpriz telefonla duygusal anlar yaşadı.
ALİŞAN'I AĞLATAN TELEFON
Telefonun diğer ucunda, merhum kardeşinin emaneti olan yeğeni Eyşan vardı.
Eyşan'ın, "Amcacığım doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim amcam olmuşsun" sözleri üzerine Alişan gözyaşlarına hakim olamadı. Boğazı düğümlenen ve konuşmakta zorlanan ünlü isim, duygularını "Seni çok seviyorum, öptüm" diyerek ifade edebildi.
Hemen ardından diğer yeğeni Ceylan'ın neşeli "İyi ki doğdun Ali" çıkışı ise stüdyoda hüzün ve tebessümü aynı anda yaşattı.
Canlı yayında yaşanan bu duygu dolu anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girerken, Alişan'a bir bir sürpriz de eşi Buse Varol'dan geldi.
Eşiyle olan mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan Buse Varol, gönderisine duygusal bir not düşmeyi ihmal etmedi.
Varol, paylaşıma şu notu ekledi: "Canım aşkım, iyi ki doğdun. Nice mutlu yaşların olsun çocuklarımızla. Seni seviyorum."
Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu alan bu romantik paylaşım, takipçileri tarafından "Maşallah, bir ömür mutluluklar" şeklinde yorumlanarak büyük beğeni topladı.
2018 yılında dünyaevine giren ve 2019'da oğulları Burak, 2021'de ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.