Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi

Zonguldak'ta kent merkezindeki banka şubesinde yaşanan olay büyük paniğe yol açtı. Bir şahıs silahına davranarak ateş açtı. Korku dolu dakikalarda müşteriler ve çalışanlar kendileri zor dışarı attı. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın nedeni ise dikkat çekti.

Zonguldak'ta bir banka şubesinde yaşanan silahlı olay paniğe neden oldu. Bir şahıs bankada silahla yere ateş açtı.

Olay, kent merkezi Soğuksu semtinde faaliyet gösteren bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi.

. İddiaya göre, evinin icra yoluyla satılık ilanına koyulduğunu öğrenen B.H., bankanın ticari müşteriler katına çıktı. Şahıs, elindeki silahla yere bir el ateş etti.

Silah sesinin yankılanmasıyla birlikte bankada büyük bir korku yaşandı. İçerideki personel ve işlem bekleyen vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı attı.