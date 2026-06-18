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Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Zonguldak'ta kent merkezindeki banka şubesinde yaşanan olay büyük paniğe yol açtı. Bir şahıs silahına davranarak ateş açtı. Korku dolu dakikalarda müşteriler ve çalışanlar kendileri zor dışarı attı. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın nedeni ise dikkat çekti.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 1

Zonguldak'ta bir banka şubesinde yaşanan silahlı olay paniğe neden oldu. Bir şahıs bankada silahla yere ateş açtı.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 2

Olay, kent merkezi Soğuksu semtinde faaliyet gösteren bir kamu bankasının şubesinde meydana geldi.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 3

. İddiaya göre, evinin icra yoluyla satılık ilanına koyulduğunu öğrenen B.H., bankanın ticari müşteriler katına çıktı. Şahıs, elindeki silahla yere bir el ateş etti.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 4

Silah sesinin yankılanmasıyla birlikte bankada büyük bir korku yaşandı. İçerideki personel ve işlem bekleyen vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı attı.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 5

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 6

Şubede alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında banka tamamen tahliye edildi ve çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 7

Şüpheli ise Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bankada silahlı saldırı! Dehşete neden oldu: Çok sayıda ekip sevk edildi 8

İşte olay yerinden kareler...

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